Hiiumaa alustas laupäevast kohtumist teravalt ja asus juhtima juba üheksandal minutil, kui skoori avas Oliver Tikerpuu. Vaid neli minutit hiljem suurendas Eerik Poopuu kodumeeskonna eduseisu 2:0-le.
SPORT
KÕRGES KONKURENTSIS | FC Hiiumaa lõi liidrit ja püsib esinelikus
FC Hiiumaa võttis teise liiga 18. voorus hooaja ühe kaalukama võidu, alistades Kärdla linnastaadionil tabeliliidri Harju JK Laagri U21 meeskonna 3:0. Kõik kolm väravat sündisid juba avapoolajal ning võit vähendas Hiiumaa vahe liidriga kuuele punktile.
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69. Hiiumaa Võrkpalliturniiri karikad on jagatud ja parimad mängijad selgunud. Hiiumaa Võrkpalliklubi ja turniiri eestvedajad Kadi Kiiver ja Siiri Sülla tänavad OÜ-d Hiiu Meedia usalduse eest.
Võistluspäeval tervitasid sportlasi Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja, Hiiumaa Spordiliidu juhatuse esimees Tanel Malk, Hiiu Lehe peatoimetaja Raul Vinni ja Tartu puhkpilliorkester Tamme.
Turniiri läbiviimist toetasid Eesti Kultuurkapitali kehakultuuri ja spordi sihtkapital ning Hiiumaa ekspertgrupp, AS Selver, Hiiumaa Spordiliit/Hiiumaa vald, OÜ Hiiu Meedia, Hiiumaa Võrkpalliklubi.
Auhinnalauda aitasid katta AS Selver, OÜ Hiiu Vill, OÜ Faasion, OÜ Hiiumaa Köök ja Pagar, OÜ Rozy (AsgardGrill), Ülle Vann.
Koostööpartneriteks olid Hiiumaa Sport, OÜ Ideeklaas, OÜ Namari, FIE Harry Aron, Palade Põhikool, OÜ Recado Meedia, OÜ Näkman Sat, OÜ Hiiumaa Rannapaarg, PERH Kiirabikeskus, AS Eesti Keskkonnateenused.
Peakohtuniku vastutust kandis Mati Kiiver, peasekretär oli Kati Barinov. Vilekohtunikena tegutsesid Andres Kuuse, Meelis Sõmer, Alo Altement, Roland Lilleõis, Rainer Tikerpuu, Oliver Tikerpuu, Keito Kees, Remo Lepamaa, Kristen Tammeveski, Kristo Holtsmann, Lauri Preimann, Siiri Sülla, Ülari Kaibald.
Lauasekretäridena tegutsesid Liina Kiiver, Ronja Kalmus, Janelis Jasinski, Ursula Teele Roos, Sandra Kisler, Sebastian Liister, Anne Luukas, Martin Markus, Rasmus Markus, Tevor Küttim, Emily Õunpuu, Keitlin Rohtvee.
Väljakute eest vastutas Raigo Sahtel ja tema tiim koosseisus Andero Sahtel, Anete Sahtel, Renar Ild, Jan Samorodni, Gregor Kiin.
Videojäädvustuse tegid Hannes Teidla ja Ave-Mai Larin. Fotogalerii Hiiu Lehe veebi tegi Arabella Valtin ja ülevaate mängudest koostas Kai Kallas.
Täname kõiki osalenud võistkondi, toetajaid, koostööpartnereid ja pealtvaatajaid meeldejääva päeva eest! Kohtumiseni 70. Hiiumaa võrkpalliturniiril 7. augustil 2027!
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