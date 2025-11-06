JUHTKIRI | Tantsusammude asemel tallutakse varvastel

Ministri kohtumine hiidlastega nägi välja nii, et tants võeti küll üles, kuid selles, mis tantsuga tegu, kokkuleppele ei saadud. Minister kippus eelistama rohkem tangot, kuulajad-küsijad pigem aeglast valssi. Tanderdati üksteise varvastel ning aeg-ajalt kiputi erimeelsuses olema ka liikumise suuna suhtes.

Erinevad suunad paistsid silma juba selles osas, kus vaieldi, kas poolteist aastat on hiidlased ministeeriumile oma tantsukaarti pakkunud või mitte.

Hiidlased enda sõnul on, aga ministeerium andvat jätkuvalt korvi. Ministri sõnul ootavad nemad juba ammu ettepanekuid, mis tantse tantsida, aga hiidlastelt neid ei tule.

Siin peitubki vast kõige suurem murekoht. Niikaua kui sisu ja vormi üle arutlemise asemel süüdistatakse üksteist selles, kes, mida ja millal on teinud või tegemata jätnud, ei tulegi tantsust midagi välja.

Orkester mängib taustal, lugu läheneb juba kulminatsioonile, kus tuleks teha kiiremaid pöördeid, aga asjaosalistel hoogu sees pole.

Üks asi on aga selge. See tants tuleb lõpuni tantsida. Selle üle, kas üldse tantsida, pole mõtet enam vaielda. Pääsu ei ole. Selge on ka see, et edasi tantsitakse Kärdlas, mitte Suuremõisa lossi saalis.

Nüüd ongi jäänud küsimus, kas proovitakse saada selgeks, mida ja kuidas tantsida, või jäädaksegi vaidlema. Loodetavasti suudetakse kokkuleppele jõuda ning esitlusele tuleb tants, mis ikka tantsu moodi.