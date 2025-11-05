SEGASED SIGNAALID | Hiiumaa Gümnaasiumi jätkamine on identiteedi ja usalduse küsimus

Hiiumaa Gümnaasiumil on selge roll akadeemilise hariduse pakkujana ning Hiiumaa ametikoolil oma tugevused kutse- ja täiskasvanuhariduses. Nende kahe toimiva kooli liitmine ähmastaks eesmärke ja looks segadust nii õpilaste, õpetajate kui lapsevanemate seas. Jääb selgusetuks, miks on vaja liita kaks kooli üheks uueks „hariduskeskuseks“, kui sisuline koostöö juba töötab ja võiks ka edaspidi edukalt jätkuda. Kes tahaks oma laste hariduse ja tuleviku osas riskida, et nende peal uut mudelit katsetada?