ARVAMUS

SEGASED SIGNAALID | Hiiumaa Gümnaasiumi jätkamine on identiteedi ja usalduse küsimus

Viimaste kuude segased signaalid Hiiumaa Gümnaasiumi tuleviku teemadel on tekitanud nii minus kui paljudes teistes lapsevanemates arusaamatust ja ebakindlust. Hiidlastel on palju küsimusi ja kõhklusi, kuid ministeerium on seni liikunud oma rada – ilma, et kogukonna arvamust tegelikult kuulda või arvestada võetaks. Tundub, et meie laste tuleviku üle otsustatakse kusagil kaugel ja meie häält ei peeta oluliseks.
Liina Siniveer, lapsevanem. | Erakogu

Hiiumaa Gümnaasiumil on selge roll akadeemilise hariduse pakkujana ning Hiiumaa ametikoolil oma tugevused kutse- ja täiskasvanuhariduses. Nende kahe toimiva kooli liitmine ähmastaks eesmärke ja looks segadust nii õpilaste, õpetajate kui lapsevanemate seas. Jääb selgusetuks, miks on vaja liita kaks kooli üheks uueks „hariduskeskuseks“, kui sisuline koostöö juba töötab ja võiks ka edaspidi edukalt jätkuda. Kes tahaks oma laste hariduse ja tuleviku osas riskida, et nende peal uut mudelit katsetada?

