PINGED | Minister Kallas ja hiidlased ei leidnud ühist keelt

Hiiumaa gümnaasiumi noored tervitasid pikalt saarele oodatud haridusminister Kristina Kallast tervituslauluga ning kutsega tantsule, millest võis välja lugeda rõhuasetust koostööle. Kahetunnise aruteluringi tulemusena saare hariduse üle jäid siiski kõlama vastakad arvamused, mitte tahe üksmeeles edasi liikuda.
Avatar photo
Rasmus Magnus Apinis võttis kohtumise alustuseks ministri tantsima. "Väga meeldiv, kohe teine meeleolu," tõdes minister peale tantsuringi. | Raul Vinni

Hiiumaa gümnaasiumi saali kogunesid ministriga kohtuma nii gümnaasiumi kui ka ametikooli õpetajad, omavalitsustegelased ja ettevõtjad. Minister Kristina Kallas selgitas pikalt, miks on vaja gümnaasium ja ametikool liita ning milline võiks olla tee tulevikus.

