Jälgi meid
Profi bga 57

DIGILEHT

DIGILEHT | Hiiu Leht 6. novembril

Avatar photo
Hiiu Leht 6. novembril
  • Arvamus | Saar, kus saab magada
  • Arvamus | Kas Eesti elu loeb igal pool võrdselt?
  • Tänavaküsitlus | Kui liikuv sa oled?
  • Uudis | Minister Kallas sai Hiiumaal kutse tantsule
  • Uudis | Hersoni oblast näeb Hiiumaaga tihedat koostööd
  • Uudis | Selgusid aasta parimad eestikeelsed ettevõttenimed
  • Uudis | Soojatootja Utilitas tõstab Kärdlas keskkütte hinda
  • Uudis | Hiiumaa mündiaarde hulgast avastati üliharuldane denaar
  • Politsei | 37-aastane mees eiras lähenemiskeeldu
  • Kultuur | Lastevanematel muusikakooli juhi suhtes mitmeid pretensioone
  • Kultuur | Karmen Telvik andis välja viie looga debüütalbumi
  • Kultuur | HIIGi õpilasi tunnustati luulevõistlusel
  • Sport | Hiiumaa rahvaralli lööb mootorid käima ja elavdab saare majandust
  • Persoon | Elu pakub Inge Taltsile jätkuvalt väljakutseid
  • Ulguhiidlane | Siim Otsak tunneb, et elu Hiiumaal läheb edasi
  • Isadepäev | Isadust võib vaadata kui enesevalitsuse meistriklassi
  • Toit | Piima ja jahuta kook maitseb patuselt
  • Tervis | Optometrist vaatab üle plussid-miinused
  • Intervjuu | Minister Kallas: üks kahest koolist ellu ei jääks

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

RISTSÕNA

RISTSÕNA | 6.11.2025 (47)

Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja Roograhu pitsa.

2 tundi ago

INTERVJUU

HARIDUSE TULEVIK | Minister Kallas: üks kahest koolist ellu ei jääks

Haridusminister Kristina Kallas jõudis hingedepäeva järgsel teisipäeval lõpuks Hiiumaale, et selgitada riigikoolide tulevikuplaane. Palju sellest kasu oli, näitab lähitulevik.

2 tundi ago

AHTO ILMAJUTUD

ILMATEADE | Soe ilm saab lõpu, uuel nädalal võib tulla lörtsi

Järgneva nädala aja ilm läheb veidi jahedamaks ning välistatud pole ka valgemad sademed.

4 tundi ago

UUDISED

PEALIK VAHETUB | Hiiumaa malevkonda asub juhtima leitnant Niels-Peter Rattiste

Kaitseliidu Hiiumaa malevkonna uueks pealikuks saab leitnant Niels-Peter Rattiste. Rattiste on tegevväelase taustaga, üheksa aastase Kaitseväe staažiga ohvitser ja endine Kõrgessaare osavallavanem. Pidulik ametikoha...

4 tundi ago