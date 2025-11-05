DIGILEHT | Hiiu Leht 6. novembril

Hiiu Leht 6. novembril
- Arvamus | Saar, kus saab magada
- Arvamus | Kas Eesti elu loeb igal pool võrdselt?
- Tänavaküsitlus | Kui liikuv sa oled?
- Uudis | Minister Kallas sai Hiiumaal kutse tantsule
- Uudis | Hersoni oblast näeb Hiiumaaga tihedat koostööd
- Uudis | Selgusid aasta parimad eestikeelsed ettevõttenimed
- Uudis | Soojatootja Utilitas tõstab Kärdlas keskkütte hinda
- Uudis | Hiiumaa mündiaarde hulgast avastati üliharuldane denaar
- Politsei | 37-aastane mees eiras lähenemiskeeldu
- Kultuur | Lastevanematel muusikakooli juhi suhtes mitmeid pretensioone
- Kultuur | Karmen Telvik andis välja viie looga debüütalbumi
- Kultuur | HIIGi õpilasi tunnustati luulevõistlusel
- Sport | Hiiumaa rahvaralli lööb mootorid käima ja elavdab saare majandust
- Persoon | Elu pakub Inge Taltsile jätkuvalt väljakutseid
- Ulguhiidlane | Siim Otsak tunneb, et elu Hiiumaal läheb edasi
- Isadepäev | Isadust võib vaadata kui enesevalitsuse meistriklassi
- Toit | Piima ja jahuta kook maitseb patuselt
- Tervis | Optometrist vaatab üle plussid-miinused
- Intervjuu | Minister Kallas: üks kahest koolist ellu ei jääks