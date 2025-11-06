ERIMEELSUSED | Lastevanematel muusikakooli juhi suhtes mitmeid pretensioone

Septembri alguses Kärdla Muusikakooli hoolekogule lastevanemate poolt saadetud pöördumises seisab, et aja jooksul, mil kooli on juhtinud direktori asendajana ja hiljem direktorina Raili Kaibald, on otseselt või kaudselt sisepingete ja ebasõbraliku töökeskkonna tõttu lahkunud ning lahkumas mitu õpetajat.