UUDISED

ERIMEELSUSED | Lastevanematel muusikakooli juhi suhtes mitmeid pretensioone

Kärdla Muusikakooli õpilaste vanemad tunnevad muret kooli käekäigu pärast, mistõttu saadeti kooli hoolekogule septembris teravas toonis pöördumine, kus süüdistatakse direktor Raili Kaibaldit halva töökeskkonna loomises.
Avatar photo
Rudolf Tobiase nimeline Kärdla Muusikakool. | Foto: Eike Meresmaa

Septembri alguses Kärdla Muusikakooli hoolekogule lastevanemate poolt saadetud pöördumises seisab, et aja jooksul, mil kooli on juhtinud direktori asendajana ja hiljem direktorina Raili Kaibald, on otseselt või kaudselt sisepingete ja ebasõbraliku töökeskkonna tõttu lahkunud ning lahkumas mitu õpetajat. 

