PILTUUDIS | Minister Kristina Kallas paluti Hiiumaa Gümnaasiumis tantsule

Minister viibib Hiiumaal seoses kutseharidusreformiga ning külastab Hiiu Lehe toimetust, vallavalitsust ning Hiiumaa Gümnaasiumit.
UUDISED
Erinevalt muust Eestist, ootab Kärdla kaugküttetarbijaid novembris ees viieprotsendiline hinnatõus, mis on küll väiksem, kui soojatootja taotles.
ARVAMUS
Hiljutisel suvelõpul peeti Tartus fennougristika üleilmset kongressi. Kokku sai ka üks enam-vähem üheealine seltskond nüüdseks ajakirjanikke, kirjanikke, reisijuhte, keeleteadlasi, tõlkijaid, kirjandusteadlasi, akadeemilist rahvast, õppejõude...
POLITSEI
Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 15 erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa viis väärteomenetlust, ühe kriminaalmenetluse ja üheksa väljakutset, teatas Kärdla politseijaoskonna juht Moonika...
GALERIID
Laupäeval kirjutati Kärdlas alla koostöömemorandum Hiiumaa valla ja Hersoni oblasti vahel. Ukraina poolelt saabus Hersonist saarele Regionaalse Sõjalise (Riikliku) Administratsiooni juht Oleksandr Prokudin. Külaliste...