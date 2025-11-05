Jälgi meid
Profi bga 57

INTERVJUU

HARIDUSE TULEVIK | Minister Kallas: üks kahest koolist ellu ei jääks

Haridusminister Kristina Kallas jõudis hingedepäeva järgsel teisipäeval lõpuks Hiiumaale, et selgitada riigikoolide tulevikuplaane. Palju sellest kasu oli, näitab lähitulevik.

Avatar photo
Kristina Kallas Hiiumaa Gümnaasiumis. | Foto: Raul Vinni

Hiiu Lehele antud intervjuus tõdes minister, et emotsioonid käivad kaasas iga muutusega, kuid tuleb vaadata ratsionaalselt suurt pilti järgneva kahekümne aasta vaates.

