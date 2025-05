JUHTKIRI | Pooltühi klaas võib olla ka pooltäis

Kärdla Keskväljaku apteek paneb uksed kinni. Inimesi pole, kasumit ei tule ja nii polegi mõtet Kärdla niigi tihedal apteegiturul punnitada. Tõsi, personalipuudus apteekides on üle Eesti põletav probleem ja seegi hea, et sama omaniku apteek vähemalt Käinas jätkab.

Hiiumaa lihatööstus aga enam tellimusi vastu ei võta ja paneb suure tõenäosusega uksed kinni. Kohalik tootmine ja teenused tõmbuvad kokku. Mitte halva tahtmise, vaid majandusliku paratamatuse tõttu. Veiseliha hinnaralliga ei suuda väiketootjad enam kaasa joosta ning nii polegi väljapääsu. Jääb vaid loota, et loodus tühja kohta ei salli ning kui lihatööstus lõpetab, leidub keegi soovija, kes sama teenust edasi pakub. Eks aeg peab näitma, kas nüüd leitakse võimalus ka kormoranide väärindamiseks. Jäi ju see suure pauguga teema soiku just seepärast, et saarel polnud kohta, kus neid määrustepäraselt käidelda.

Saareelu valukohtadele viitas eelmisel nädalal ka MTÜ Õiglane Praamiliiklus, kes toob oma valitsusele saadetud pöördumises välja, et praamipilet paneb saared ebavõrdsesse olukorda. Mandril liiklemine on iseenesestmõistetav, saartele jõudmine on kallis ja keeruline. Öeldakse otse välja, et saarte elanikud peavad koju pääsemiseks pileti ostma ning ettevõtjatele on justkui lisamaks peale sunnitud. Laevapileti hind võetakse justkui laest ja mingeid õiguslikke aluseid selleks pole. Kuigi regionaalminister tegi algatuse peale hea poliitikuna palju ümmargusi sõnu ja otsis põhjuseid, miks ei saa laevaühendust maanteepikendusena käsitleda, on algatus juba väärtus omaette.

Aga samas kerkib Kõpu poolsaarele radar, mille kaudu suureneb Eesti õhuruumi jälgimise võimekus. Tegu on riiklikult olulise objektiga, mis võib Hiiumaale igati kasu tuua. Olgu selleks siis elektrivarustuse paranemine või töökohad. Ja nagu asjaosalised ütlesid, siis see ei jää viimaseks militaarobjektiks. Ja kuigi materjalide vedu saarele võib tekitada laevaühenduses probleeme, tasub mõelda, et loodetavasti tõuseb Hiiumaale militariseerimisest ka kasu.