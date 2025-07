JUHTKIRI | Kivi kaala peelt ee

Tuleb kiita Hiiumaa Tursimiklastrit, kes otsustas tähistada sünnipäeva talgukorras ja kivi ning selle juurde viiva tee taas uueks teha. Fotosid vaadates tekib paralleel sotsiaalmeedias levinud videotega, kus keegi kodutu saadetakse juuksurisse ja toolilt tõuseb hoopis teine inimene.

Talgud on eestlastele omased ning kuidagi ei saa ega tohigi omaalgatust laita. Kuid veidi tasub siiski ka tagantjärele kriitiline olla ja küsida, kelle töö on taoliste turismiobjektide korrashoid ning kuidas selline olukord üldse tekkida sai. Seda kasvõi selleks, et mõelda, kuidas edasi. Kasvõi sellesama Kukka kiviga. Kas järgmisel aastal taas talgud, on heakorratööd mõne vallaasutuse mure või ongi see omamoodi eikellegimaa?

Hoidku selle eest, et keegi omatahtsi kuskile trimmeri või vikatiga puhastama läheb.

Usutavasti ei ole Kukka kivi ainus Hiiumaa looduslik turismiobjekt, mis hoolt tahaks. Tea, kas sellist ülevaadet keegi üldse omab. Muidugi ei ole kõik neist objektidest sellise mastaabiga nagu Kukka kivi, ja eks tihti on loodusobjektid ka ühel või teisel viisil kaitstud ja piirangutega. Hoidku selle eest, et keegi omatahtsi kuskile trimmeri või vikatiga puhastama läheb. Suure tõenäosusega võib sellest vaid jama tulla.

Kuid võib-olla ongi taolised talgud tulevikulahendus, kus kogukond võtab aina rohkem ja tegeleb ise erinevate ülesannetega ja ei jää ootama, et keegi nende eest midagi ära teeks. Üks poliitik ütles hiljuti arvamust avaldades, et tema näeks küll rohkem kodanikuühiskonda, kus midagi tehes ei vaadata esimese asjana omavalitsuse või riigi poole. Ta märkis, et me liigume sinna poole, kuid pikk maa on veel minna. Ka turismiklastri ettevõtmine liigitub selle mõttemalli alla.