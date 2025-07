ALARILE MAJA? | Vana mees tahab rahu

See on juba kolmas kord, kui Alarile maja ehitada kavatsetakse. Aastal 2006 teatas vallavanem Kalev Kotkas, et Soomest on tellitud maailmas ainulaadne tekstiilarhitektuurist kattega kodu ja Alar saab pensionile. Samas oli kava alustada laudhaaval uue Alari ehitust seal samas kõrval. Paraku see ei õnnestunud.