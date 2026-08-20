JUHTKIRI | Just sellist Eestit me tahtsimegi

Elu ei olnud toona lihtne, nagu saab seda lugeda ka tänasest Hiiu Lehest, kus taasavaldame loetud nädalad enne taasiseseisvumist Hiiumaal inimestega räägitud jutud. Üsna õõvastav on lugeda, kuidas 13-aastane arvab, et pensionärid peavad hambad vist varna riputama või poemüüja ütleb, kuidas normaalseks söögiks raha pole.