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JUHTKIRI

JUHTKIRI | Just sellist Eestit me tahtsimegi

20. augusti õhtul kell 23.03 möödub 35 aastat hetkest, mil Toompeal kõlas Ülo Nugise haamrilöök ning Eesti oli taas vaba.
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Elu ei olnud toona lihtne, nagu saab seda lugeda ka tänasest Hiiu Lehest, kus taasavaldame loetud nädalad enne taasiseseisvumist Hiiumaal inimestega räägitud jutud. Üsna õõvastav on lugeda, kuidas 13-aastane arvab, et pensionärid peavad hambad vist varna riputama või poemüüja ütleb, kuidas normaalseks söögiks raha pole. 

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