105 päeva kestis Soomes Talvesöda, see löppes 13. märtsil 1940. Selles, nüüd 86 aastat tagasi möllanud söjas meie soomepoisid rindele ei jöudnud, aga möni hiidlane oli juba siis soome höimuvelledel abiks. Otto Mägi andmetel langes Talvesöjas rindel Evald Luik Körgessaarest, kellest senini midagi muud teada ei ole. Vöib-olla elas ta juba enne söda Soomes. Artur Mäehans Käinast läks peale Talvesöda Soomest Norrasse vöitlema ja oli hiljem Ernas.
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JÄÄDVUSTADES MINEVIKUPÄRANDIT | Soomepoisid ja Tammenlehvä
Kaitseliidu Hiiumaa malevkond teeb koostöös Soome höimuvelledega isamaalist tööd meie ühise pärandi jäädvustamiseks. Selle üheks osaks on ühise vöitluse mälestamine ja meie soomepoiste pärandi hoidmine.
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