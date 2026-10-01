HIIUKEELNE JUHTKIRI | Leht vastudab oma sönade eest

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Selle nädalal tähistadi ülemailmsed uudiste peeva, kus röhudadi, et kui tahad töde teeda, siis lue lehte, sest seel kontrollidakse üle, mes aa töde ja mes aa vale. A inimestel tikub see ee unuma. Vaheste öödlakse isegid, et jo see kuntsmuistus teite lood ikka valmis teeb ja äi tee, kille asju tei üldsegid aate.

See aa klaar, et kuntsmuistus vöib olla hee nöumees ja ilma taata saagid varsti keegid änam korda. Ta teeb so töö ju palju nobemini ee. See, et mamma härgiga munasid vahtu löi, äi tehenda seda, et mei äi tohiks mikserd kasuta. See aa tähtis, mes sa teed, mette see, mes riistaga sa seda teed. Kuntsmuistus aa nat krätt, kes teeb soole heed tööd, kui sa teda öieti öpedad ja koosidad. A kui keest ee lased, aa kuri karjas.

Köiki töösid kuntsmuistus siiskid tehja äi saa. Lehetegu juures samat moodi. Ta äi söida kohale, kui maja maha pöleb ja ta äi küsi, mes abi inimesel taris oleks. Ta äi lehe vaatma, kuida pisist lapsed röömpsald sporti tegevad.

Äi maksa köike uskuda, kui naabri-Mati nettis höilab.

Köikse suurem oht, mes taaga kaasas käib, aa see, et inimest äi mötle änam oma peaga, vaid laskvad taal löpuks enda eest otsusta ka. Mei vöime ju öölda, et äga mei loomad pole, et mei´p oska mötelda. Ajuteedlane Jaan Aru ütleb, et mötlemine aa siiskid raske töö ja inimene aa senne koha peeld natust vehe laisk.

See oma peaga mötlemine ja töel ja valel vahe tegemine viib meid jelle sotsiaalmeedia juure. Seel peeb ikka kövasti koluma ja vaatma, et kesse reegib ja miks ta reegib. Äi maksa köike uskuda, kui naabri-Mati nettis höilab. Ja isegid, kui söbramihed oma jütu üles filmivad, maksab ennem kolm korda mötelda, kui köike töe pehe vötad.

Sii tulebkid ajakirjanduse ja sotsiaalmeedia vahe sisse. Leht vastudab oma sönade eest. Nee, kes internettis kisa tegevad, äi pea oma sönade eest ühegi ihukarvaga ka vastudama. Valedavad nii et suu suitseb ja kui vale välja tuleb, pole nende asi änam. Tegu aa tehet, valejütt aa lahti lastut.

Nii et kasuda ikka oma pead ja usu neid, kis oma sönade eest vastudavad. Meite lehte vöid julgeld usaldada.