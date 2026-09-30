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DIGILEHT | Hiiu Leht 1. oktoobril

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Hiiu Leht 1. oktoobril
  • Hiiukeelne juhtkiri | Leht vastudab oma sönade eest
  • Arvamus | Suusarajad on, tahaks uisurada ka
  • Arvamus | Hambad ristis pole mõtet vana hoida
  • Arvamus | Kogukonnakomisjonis peitub ohte
  • Tänavaküsitlus | Kas kardad sõja puhkemist?
  • Uudis | Hiiumaa raamatukogusid hakkab juhtima Ene Vannas
  • Uudis | Looduskaitseala moodustamine leiab poolt- ja vastuseisu
  • Uudis | R-Kiosk lõpetab praamidel
  • Uudis | Tuli laastas Karjaantsu talukoha
  • Uudis | Reet sõidab kuu aega Sõru–Triigi liinil
  • Uudis | Biosfääriala staatus uuenes
  • Uudis | Ujumissillad lähevad talvepuhkusele
  • Piltuudis | Uus lasteaed valmib 2028. aastal
  • Teema | Osavallakogud otsivad aina väheneva rolliga oma kohta
  • Sport | Maria Eller debüteeris täiskasvanute tiitlivõistlustel
  • Sport | Tabasalu jalkafännide ebaviisakas käitumine viis Kärdlas konfliktini
  • Persoon | Riigisekretär Keit Kasemets: Ega elu saa võtta ainult väga tõsiselt
  • Sattumise lugu | Austraaliaga harjunud Heretta ootab põnevusega Hiiumaa talve
  • Reportaaž | Jooksusammul palverännak läbi Hiiumaa
  • Õpetajate päev | Liikumisõpetajad: Lapsed tahavad endiselt joosta ja mängida
  • Toit | Hiiumaa parima moosi sisu jääb meestele saladuseks
  • 25 aastat tagasi | Äikesetorm laadis end maha mobiilsidemastides

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