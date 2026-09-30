DIGILEHT | Hiiu Leht 1. oktoobril

Hiiu Leht 1. oktoobril
- Hiiukeelne juhtkiri | Leht vastudab oma sönade eest
- Arvamus | Suusarajad on, tahaks uisurada ka
- Arvamus | Hambad ristis pole mõtet vana hoida
- Arvamus | Kogukonnakomisjonis peitub ohte
- Tänavaküsitlus | Kas kardad sõja puhkemist?
- Uudis | Hiiumaa raamatukogusid hakkab juhtima Ene Vannas
- Uudis | Looduskaitseala moodustamine leiab poolt- ja vastuseisu
- Uudis | R-Kiosk lõpetab praamidel
- Uudis | Tuli laastas Karjaantsu talukoha
- Uudis | Reet sõidab kuu aega Sõru–Triigi liinil
- Uudis | Biosfääriala staatus uuenes
- Uudis | Ujumissillad lähevad talvepuhkusele
- Piltuudis | Uus lasteaed valmib 2028. aastal
- Teema | Osavallakogud otsivad aina väheneva rolliga oma kohta
- Sport | Maria Eller debüteeris täiskasvanute tiitlivõistlustel
- Sport | Tabasalu jalkafännide ebaviisakas käitumine viis Kärdlas konfliktini
- Persoon | Riigisekretär Keit Kasemets: Ega elu saa võtta ainult väga tõsiselt
- Sattumise lugu | Austraaliaga harjunud Heretta ootab põnevusega Hiiumaa talve
- Reportaaž | Jooksusammul palverännak läbi Hiiumaa
- Õpetajate päev | Liikumisõpetajad: Lapsed tahavad endiselt joosta ja mängida
- Toit | Hiiumaa parima moosi sisu jääb meestele saladuseks
- 25 aastat tagasi | Äikesetorm laadis end maha mobiilsidemastides