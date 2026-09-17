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SPORT

HIIDLASED MARATONIL | Jooksupeol osalemisest võib saada harjumus

Möödunud nädalalõpul, 11.–13. septembrini toimunud Tallinna Maratonil osalemiseks ei pea tingimata olema jooksja. Seda kinnitavad ka hiidlaste Rasmus Roasto ja Katrin Vilti kogemused. Mõlemad läbisid tänavu kümnekilomeetrise distantsi, üks joostes ja teine kõndides.
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Katrin Vilt (keskel) koos tollal kolmeaastase poja ja sõbrannaga 2025. aastal Halloweeni jooksul. | Foto: Erakogu

Vilti jaoks on Tallinna Maratonist saanud iga-aastane ettevõtmine, kuhu kahel viimasel aastal on kaasa tulnud ka tema nelja-aastane poeg.

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