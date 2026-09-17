HIIDLASED MARATONIL | Jooksupeol osalemisest võib saada harjumus

Hiiumaa Orienteerujate Klubi tänab kõiki, kes aitasid kaasa Hiiumaa 65. karikavõistluste edukale toimumisele: AS Jetoil, AS Sportland Eesti, COOP Hiiumaa, M ja P Nurst AS, Hiiumaa Spordiliit, Euro Kinnisvaraarendus OÜ. Aitäh teile, perekond Kütt ja Marje Randmaa, karikate ning Laura Valting, diplomite eest! Tänud Tiiu Vannasele jooginõude eest! Täname Hardi Raiendit asjatundliku ja rõõmsameelse kommentaatori töö eest. Suured tänud RMK-le, et saime Leemeti metsamajas toimetada.