Glögikohvikud kutsuvad metsa ja mere äärde

Järgmisel laupäeval, 10. detsembril toimuvad esimest korda Hiiumaa glögikohvikud. Üle saare avatakse erinevais paigus kokku 25 eriilmelist kohvikut nii metsas, mere ääres, toas kui ka kahe vahepeal, näiteks kasvuhoones.

Hiiumaa turismiklastri juht Kristel Üksvärav ütleb, et glögikohvikute mõte sai alguse sellest, et ka talvel võiks Hiiumaal olla tore koos­tegemise ja kokkutulemise päev, nagu on suviste kodukohvikute ajal. Lisaks glögile pakutakse talvistes kohvikutes piparkooke, vahukomme, kõrvitsasuppi, makroone ja kuuma šokolaadi. Aga ka kultuuriprogrammi ning erinevaid talviseid tegevusi, alustades meisterdamisest, lõpetades tünnisaunast merevaate imetlemisega.