ESTONIALT PÄÄSEMISE LUGU | Ülo Kikas: Pääsesin lootusetust olukorrast Jumala abiga

Hiidlane Ülo Kikas, kes täna juhatab Samaaria hooldekodu, oli üks 137 inimesest, kes pääses parvlaevalt Estonia. See tähendas viite tundi võitlust mäsleval merel, kus eluküünal võis igal hetkel kustuda. Kikas ütleb, et 28. september on tema jaoks teine sünnipäev ning ta elab iga päev tänutundes toonase pääsemise eest.