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ARVAMUS | See tunne, kui pole kellelgi ees

Kuidas teha hiidlasi õnnelikumaks? Tuleb mõelda jalgratturitest. Pealtnäha võib küsimus olla ju asfaldis, ent päriselt ulatub palju sügavamale.
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Piret Eesmaa. | Foto: Raul Vinni

See juhtub iga aasta maikuus. Nad tulevad praamilt maha, leiavad autode vahel oma teeotsa ja hakkavad uhama. Kondimootoriga kahel rattal.

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