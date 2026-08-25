ARVAMUS | Argipäev on armastust väärt

Argipäev on vahel kohutavalt igav. Vaevalt jõuad hommikul silma lahti teha, kui juba hakkad päeva lõppu ootama. Sest kõik, mis ees ootab, on täpselt sama, mis eile. Hommikusöök algab vaidlusega. Kellelgi puuduvad lemmikud krõbinad. Teisel on otsa saanud mahl. Nutt läheb lahti.
Viimased kuulutused
Alates 3. septembrist ostan esmaspäeviti ja neljapäeviti Hiiumaal pohli järgnevalt: Suuremõisas kl 11.30, Käinas 11.45, Nõmbas 12, Tubalal 12.15, Kärdlas 12.30. Tel 5342 1841
Niitmisteenus hooldusniidukiga, muruniitmine, trimmerdamistööd, sae- ja võsatööd.
Tel 5663 6392
Veel lugemist:
LOODUS
Korjasin jõekäärust vesimünti. Jalgupidi vees, varbad kindlalt põhjamudas, kõiksugu pisimutukad mu jalgade ümber sagimas. Sasisin vees kasvavalt vesimündipuntralt ümbert kinni ja lõikasin varred veepiirilt...
UUDISED
Uued metallist ja ilmastikukindlad raamatukapid leiab Emmaste, Kõrgessaare, Palade, Suuremõisa ja Hellamaa raamatukogude juurest.
PILTUUDIS
Emmastes tabas esmaspäeval teepindajaid ootamatu olukord, kui raskeveoki all andis värskelt pinnatud tee järele ning masin vajus osaliselt maa sisse.
PILTUUDIS
Palli rannas avanes esmaspäeval tavatu vaatepilt, kui merest tulid kaldale hirv koos vasikaga.