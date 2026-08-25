ARVAMUS | Argipäev on armastust väärt

Argipäev on vahel kohutavalt igav. Vaevalt jõuad hommikul silma lahti teha, kui juba hakkad päeva lõppu ootama. Sest kõik, mis ees ootab, on täpselt sama, mis eile. Hommikusöök algab vaidlusega. Kellelgi puuduvad lemmikud krõbinad. Teisel on otsa saanud mahl. Nutt läheb lahti.