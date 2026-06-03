AHTO ILMAJUTUD | Päike kütab, vihm kosutab

Neljapäeval (4.06) jääme kõrg- ja madalrõhkkonna vahele. Veidike mõjusam on kõrgrõhkkond ning vihma oodata ei ole, kuigi õhtupoole lisandub taevasse mõningaid pilvi.
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