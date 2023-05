Võimas mootor vajab häid pidureid. Abielust.

Lennart Meri on öelnud, et mida võimsam on mootor, seda paremad peavad olema pidurid, viidates ühiskonna arengu ja ajaloo tunnetamise omavahelisele seosele. Mida kiirem areng, seda kindlam peab olema vundament, muidu võime lendu tõusta. Üks tänastest ministritest põhjendas oma seisukohamuutust seoses samasooliste abieluga just ühiskonna muutumisega. Sellega koos on muutunud ka tema arvamus ja seisukoht. Alles hiljuti kõlas ka ühe Hiiumaaga seotud teema kontekstis hüüatus: “Me oleme ju 21. sajandis!”, mis on kantud veendumusest, et kõik uus ja “progressiivne” on vältimatult parem kui aja(loo) poolt läbikatsutu. Seoses Eurovisiooni “lauluvõistlusega” pidin õpilastele muusikatunnis taas tõdema, et mõni laul on hea, mõni halb, mõni lausa kohutav, kuid kõige paremaks teoseks jääb aastast aastasse siiski lauluvõistluse signatuur – prelüüd Marc-Antoine Carpentier’i “Te Deumist”, mis kirjutati 17. saj lõpus.