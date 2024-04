HINNATUD SOOMLASTE SEAS | Maarjakasest suveniir astub kadakale kannule

Tänapäeval on käepäraseks meeneks ja tarbeasjaks, mida Hiiumaalt kaasa tuua, puust nõud. Neid saab osta nii käsitööpoodidest kui laatadelt. Sekka leidub igas kodus vähemalt kohaliku meistrimehe tehtud võinuga või pannilabidas. Kui traditsiooniliselt on materjaliks olnud ikka kadakas, siis tänapäeval küsitakse aina rohkem ka maarjakasest asju.

Käsitöömüüjatel üle Hiiumaa on kadaka troonilt lükkamise kohta igaühel oma kogemus, kuid ühine arusaam on see, et tarbija otsib lisaks tavapärasele kadakale kõikvõimalikke huvitavaid materjale.

Heltermaa Käsitööpoe omanik Heli Hahndorf ütleb, et maarjakasest puunõud on hinnatud eriti soomlaste seas, kohalikud tema arvates seda nii väga tahta ei tea. Tema ostab oma kauba hoopis Kesk-Eestist, sest vajaminevat suurt kogust tooteid ta Heltermaa poodi Hiiumaalt leidnud ei ole.

“Inimesed tulevad ja nuusutavad puust noad-labidad üle, et kas on ikka kadakast,“ ütleb Hiiumaa Käsitööseltsi juht Nele Eller, et kadakas on jätkuvalt kindel kaup. Puust köögiriistu – treitud kausse, pannilabidaid, võinuge, karpe ja mida iganes veel – müüakse seltsi käsitööpoes Kärdlas hea eduga. Hästi lähevad kaubaks ka ploomi- ja lepapuust nõud, sest on ilusa mustriga. Seltsi 134 liikme seas on kuus puutöömeest ja üks -naine. Viimaseks on oma lustakate saetud kujudega kuulsust kogunud Maire Põldma.

Käsitööseltsi liige ja puutöömeister Tiit Männamaa müüb oma kaupa talve jooksul kord kuus Tormi Konsumis. Kevadel ja suvel leiab Tiitu laatadel üle Hiiumaa ja mujalgi.

Tiidul on üsna suur valik maarjakasest tooteid. Tema meelest on just meie omad inimesed maarjakasest esemeid hoolega ostmas.