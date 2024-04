ARVAMUS | Rohkem tarkust aitab talved üle elada

Eduka Hiiumaa tulevik peitub tugevates koolides, mitte kohmakates osavaldades või mõnel suvekuul turiste teenindavates turismiobjektides.

Hiiu Leht, mis seni õnneks on suutnud ilmuma jääda aastaringselt, tõdes hiljuti, et koos kevade tulekuga hakkab saar ellu ärkama. Tõepoolest – päike käib kõrgelt, lumi on sulanud, suvehiidlased käivad vaatamas, kuidas saarel asuv teine kodu talve üle elanud.

Sel aastal tuli kevad teisiti ka vallavolikogus. Koalitsioon asus ellu viima juhtimisauditit ja aasta lõpuks on senine osavaldade süsteem asendunud teise osavaldade süsteemiga, kus osavallakogust saab justkui arvamuse avaldajast otsustaja. Osavallakogusid nähakse kogukonna hääle kandjatena, aga nende moodustamine on proportsioonist väljas ja senine ajalugu on näidanud, et inimeste huvi sellistes vabatahtlikkuse alusel kogunevates jõuetutes jututubades osaleda napib.