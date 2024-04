NÖÖBIST KINNI | Miks võetakse liinide alt maha kadakaid, mis kõrgeks ei kasvagi?

Hiiu Lehe toimetuse poole pöörduti küsimusega, miks saeti Käina lähedal elektriliinide alt maha isegi kadakad, ometigi ei kasva ju kadakas kunagi nii kõrgeks, et elektriliini ohustaks. Helistaja uuris veel, miks saeti maha ka maanteeäärsed kadakad, mis üldse liini all ei olnudki ja miks kõik raiejäätmed teeäärtesse maha jäeti?

Vastab Elektrilevi kommunikatsiooni- ja turundusjuht Kristi Reiland:

„Oluline on hoida elektriliinide alune puhas, et tagada ohutus ja brigaadidele liinide all tehnikaga liikumine. Oht liinile ei seisne üksnes selles, kui puu kukub liinile või toimub ülelöök, sest puu oksad või tüvi on liiga lähedal liinile. Oluline, millele tihti tähelepanu ei pöörata, on ka teenindava transpordi ja meeskondade ligipääs liinile. Kui liinialune on kadakaid täis, mille vahe on lund täis tuisanud, siis see aeglustab ja takistab oluliselt brigaadide ja tehnika jõudmist rikkekohale.