1. mail saab Eestil 20 aastat Euroopa Liidus. Kuidas suhtute Euroopa Liitu? Kas sinna kuulumisest on olnud kasu?

Pilvi: Suhtun positiivselt. Vabaduse liikuda on andnud, noortel on vabam liikuda. Vanem generatsioon ei oska enam muud arvatagi, Euroopa Liit on meil nii kaua juba olnud.

