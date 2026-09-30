Kogu kavandatav kaitseala asub riigimaal. Hiiumaa 28 800 hektarist riigimetsast jääks pärast uute alade kaitse alla võtmist piiranguteta majandatavaks umbes 10 700 hektarit. Kavandataval kaitsealal on registreeritud 101 kaitsealust liiki.
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VASTASSEIS | Kohalik metsaselts seisab kaitseala moodustamise vastu
Kliimaministeerium saatis ministeeriumidele kooskõlastamiseks eelnõu, millega on plaanis võtta Hiiumaal kaitse alla ligi 6700 hektarit riigimaad ehk ligi seitse protsenti saare pindalast, kirjutab Delfi. Kaitse alla soovitakse võtta mitmel pool Hiiumaal paiknevad vanad loodusmetsad, luitemetsad, sood ja rannikukooslused.
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