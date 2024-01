Vald lõpetas raha põletamise

Nelja aastaga kulutas vald enam kui 100 000 eurot maksumaksja raha umbes 200 tonni tekstiilijäätmete kogumiseks ja transpordiks põletusahju – nüüd on sellel lõpp.

Eelmise aasta viimasel volikogu istungil ütles vallavanem Hergo Tasuja, et lootus jäätmemajanduse kiirematele arengutele tekstiilijäätmete ümbertöötlemiseks või taaskasutamiseks ei täitunud.

„Säärasel kujul raha põletada nende kokku kogumiseks, valla kulul äraviimiseks ja põletamisele suunamiseks ei tundu mõistlik,“ selgitas ta volikogus.

Kasutuskõlbmatut tekstiili hakkas vald elanikelt tasuta vastu võtma 1. maist 2020. Nelja aasta jooksul koguti avalikesse konteineritesse 212 tonni tekstiilijäätmeid. Aasta lõpul teatas vallavalitsus, et viib konteinerid ära ja lõpetab kogumise.

Sotsiaalmeedias tuli muudatusele hulk pahaseid reaktsioone. Arvati, et nüüd hakkab tekstiil minema olmeprügisse või maakohtades suisa lõkkesse ning kindlasti jõuab midagi ka metsa alla.

Jäätmeid ise põletada ei tohi

Valla keskkonnaspetsialist Kadri Aljas ütles, et kehtiv eeskiri võimaldab kasutuskõlbmatuid tekstiilijäätmeid segaolmejäätmete hulka panna küll, kuid selle äravedu toimub siis jäätmevaldaja enda kulul.

Korralikud riided Aljase sõnul prügi hulka ei sobi, kuna nende eluiga saab veel pikendada.

„Kasutuskõlbliku tekstiili kokku kogumiseks teeme jätkuvalt koostööd Uuskasutuskeskusega, mis korraldab saarel kogumisringe,“ lisas Aljas.

Jäätmete põletamine aga on üldse keelatud, seda ei luba Hiiumaa jäätmehoolduseeskiri. Näiteks küttekoldes tohib põletada ainult immutamata ja värvimata puitu, paberit või kartongi aga on lubatud põletada ainult sellises koguses, mis on vajalik tule süütamiseks.

Kogumisega aastane paus

Järgmisest, 2025. aastast loodab vald tekstiilijäätmete kogumise hõlmata korraldatud jäätmeveoga. Seni võetakse vallaelanikelt tekstiilijäätmeid tasuta vastu Käina osavallas Ristivälja külas asuvas Hiiumaa jäätmejaamas.

Piirkogust, kui palju tekstiili üks elanik tuua võib, määratud ei ole. Vallavanem tõi näite, et inimestel võib mõne pereliikme surma järel jääda üle palju rõivaid, mida keegi enam ei kanna. Selleks, et need oleks võimalik tasuta ära anda, säilib see võimalus jäätmejaamas.

Ka plaanib vald muuta jäätmejaama lahtiolekuaegasid, et need inimestele paremini sobiksid.

Taaskasutuse asemel põletusahju

Muudatust kommenteerinud Eike Soomsalu imestas, miks oli vaja lammutada täiesti toimiv süsteem. Ja Juta Ülemaantee küsis, mis mõte neil konteineritel seni üldse oli: „Nende paigaldamise ajast on jäänud meelde see, et eesmärk oli just nimelt taaskasutus. Nüüd siis loen, et ei saagi taaskasutada.“

Vallavanem Hergo Tasuja selgitas, et ka nende ootus oli, et jäätmevaldkond areneb ning tekivad mõistlikud viisid tekstiili taaskasutada. Samuti loodeti, et aastatega avalikesse kogumispunktidesse toodava kasutuskõlbmatu tekstiili kogused vähenevad. Läks aga vastupidi – toodud kogused hoopis kasvasid. Kui esimese aastaga kogunes valla paigaldatud konteineritesse 44 tonni tekstiilijäätmeid, siis 2021. aastal juba 57 tonni. Järgmisel aastal oli väike tagasiminek, konteineritesse toodi 49 tonni ja mullu juba 62 tonni kasutuskõlbmatut tekstiili.

Ehkki on spekuleeritud, et tekstiilijäätmeid tõid konteineritesse mitte ainult eraisikud, vaid ka ettevõtted, mis peavad oma jäätmete utiliseerimise eest ise tasuma, vald seda kinnitada või ümber lükata ei osanud, kuna jäätmete toojad on anonüümsed.

Igal juhul tuli kokku kogutud tekstiilijäätmed valla kulul transportida põletusahju ning selleks kulus aastas mitukümmend tuhat eurot.

Vald otsib võimalusi Ajaleht Lääne Elu kirjutas hiljuti, et Lääne-Nigula vald sai uued riidekonteinerid, kuhu saab viia tarbetuks muutunud, aga puhtaid ja kasutuskõlblikke rõivaid, jalatseid, mänguasju, voodipesu, kardinaid ja vaipu, mille MTÜ Riidepunkt siis jagab abivajajaile. Kadri Aljas ütles, et ka Hiiumaa vald on sellist võimalust varem uurinud, aga see ei ole tulemust andnud. „Tegeleme sellega, et Hiiumaal kohapeal oleks paindlikumad võimalused kasutuskõlblike riiete ja miks mitte ka muude esemete üle andmiseks ja ringlusesse suunamiseks,“ ütles Aljas. Mullu aprillis kirjutas keskkonnaministeeriumi osakonnajuhataja Sigrid Soomlais Keskkonnaportaalis, et kolme aasta pärast tuleb Eestis hakata tekstiilijäätmeid eraldi koguma ning kohalikud omavalitsused peavad looma võimalused, et elanikud saaksid vanu riideid üle anda. Tekstiilijäätmed jõuavad Eestis enamasti olmeprügisse ja prügimäele või põletusahju, sest seni veel ei ole lahendusi, et inimestelt kokku kogutud tekstiilijäätmeid ringlusse võtta. Eesti inimesed viskavad igal aastal ära umbes 17 kg riideid inimese kohta, millest 14 kg jõuab otse prügikasti. Ainuüksi Euroopas visatakse igal aastal ära 5,8 miljonit tonni riideid.