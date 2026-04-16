VAATA JÄRGI | Hiiumaa vallavolikogu istung 16. aprillil

Hiiumaa vallavolikogu istung toimub 16.aprillil 2026 kell 15 Kärdlas volikogu saalis.
PÄEVAKORRAS ON:

1. Vallavalitsuse info
Ettekandja: vallavanem Hergo Tasuja

2. Hiiumaa valla jäätmekava 2026-2031 (II lugemine)
Ettekandjad: abivallavanem Tiit Reha, jäätmespetsialist Kadri Pihlamägi, MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskuse esindaja

3. Kärdla linna Sõnajala tn 2 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Ettekandja: ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Maiken Lukas

4. Ristna tuletorni lähiümbruse maa-ala detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Maiken Lukas

5. Kärdla linna Linnumäe tn 4 ja 4a maaüksuste detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandja: ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Maiken Lukas

6. Hiiumaa valla munitsipaalomandis oleva kinnisasja otsustuskorras tasuta kasutusse andmine (Põllu tn 25 ja 27 kinnisasi, Kärdla)
Ettekandja: vallavanem Hergo Tasuja

7. Püsiasustusega väikesaare Saarnaki laid esindaja määramine väikesaarte komisjoni
Ettekandja: vallavanem Hergo Tasuja

8. Hiiumaa Vallavolikogu 17.04.2025 määruse nr 112 “Hiiumaa valla teehoiukava aastateks 2025-2029” muutmine
Ettekandja: abivallavanem Tiit Reha

9. Arupärimine abivallavanem Liisi Mäeumbaed’le üldhooldekoduteenuse kohta
Arupärimise esitaja volikogu liige Inge Talts

10. Arupärimine vallavanem Hergo Tasujale Kõrgessaare päevakeskuse remondi kohta
Arupärimise esitaja volikogu liige Inge Talts

11. Arupärimine vallavanem Hergo Tasujale Hiiumaa valla soovi kohta riigi eriplaneeringu koostamiseks
Arupärimise esitaja volikogu liige Inge Talts

12. Muud küsimused

