UUDISTEPÄEV | Eesti ajakirjandus tähistab ülemaailmset uudistepäeva

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25. septembrist kuni 1. oktoobrini kestva ühiskampaania sõnum on „Faktid selgeks. Oluline arusaadavaks. Vali usaldusväärne ajakirjandus“. “Ühiskond, mis kaotab ülevaate faktidest, kaotab kontrolli iseenda üle. Ühiskond, mis võitleb tõe eest, leiab endiselt tee tagasi,” ütles ülemaailmse uudistepäeva kaaskorraldaja Branko Brkic. „Üksi võib meist igaühte ignoreerida. Koos, kümnetes keeltes ja üle saja riigi, on meist raskem mööda minna. See ongi kogu asja mõte: teha seda samal päeval. See ei ole heategevusüritus. See on kogunemiskoht.”

Toimetuste sulgemine ja kahanevad tulud on ajakirjandust nõrgestanud, samal ajal kui tehisaru loodud sisu ja desinformatsioon võtavad üha rohkem tähelepanu ja konkureerivad ajakirjanduse sõnumitega. Üksi on selle vastu keeruline midagi ette võtta. Ülemaailmne uudistepäev ühendab enam kui 1000 toimetust, et teha midagi koos: selgitada oma tööprotsessi.

„Ajakirjanduse elujõud on ka ühiskonna elujõud, kogukondade elujõud,“ ütles Eesti Meediaettevõtete Liidu tegevjuht Väino Koorberg. „Eestikeelne ajakirjandus on osa meie kultuurist, ajaloost ja identiteedist. Ei tehisaru ega ülemaailmsed platvormid ei suuda täita seda rolli mis on ajakirjanikel. Tehisaru ei käi sõjakolletes, ei küsitle liiklusõnnetuse pealtnägijaid, ei esita teravaid küsimusi linnapeale ega ministritele. Seda teevad jätkuvalt ajakirjanikud, ning vaid vähesed aimavad, kui palju unetuid öid, viljatuid telefonikõnesid, tupikusse jõudnud uurismistööd ning vastuseta jäänud päringuid on iga lehes ilmunud loo taga.“

Kampaania kutsub osalevaid väljaandeid ühe nädala jooksul näitama lugejatele oma tööd avaldatud lugude saamiseks. “Meie toimetused on väga head teiste inimeste lugusid jutustama. Me pole alati olnud aga sama osavad omaenda lugu rääkima,” ütles WAN-IFRA tegevjuht Stig Ørskov.

Ülemaailmset uudistepäeva korraldavad World Editors Forum (WAN-IFRA), Kanada Ajakirjandusfond ja Project Kontinuum. Kampaania eesmärk on tuletada meelde professionaalse ajakirjanduse väärtust ning kutsuda üles toetama oma lemmikmeediaväljaannet.

Eestist on sel aastal rekordarv osalejaid: osaleb 30 meediaettevõtet, teiste seas Eesti Meediaettevõtete Liit, Eesti Rahvusringhääling ning kõik suuremad meediamajad.

Kampaaniaga on Eestis liitunud: Delfi, Eesti Ekspress, LP, Eesti Rahvusringhääling, Hiiu Leht, Järva Teataja, Kanal 2, Kuku, Lõuna-Eesti Postimees, Lääne Elu, Maaleht, Postimees, Põhjarannik, Pärnu Postimees, Raplamaa Sõnumid, Saarte Hääl, Sakala, Tartu Postimees, TV3, Virumaa Teataja, Õhtuleht, Äripäev, raadio Elmar, Sõnumitooja, raadio Kadi, liikleja.ee, LõunaLeht, Vooremaa, Harju Elu ja Eesti Meediaettevõtete Liit.