Biosfääriala on UNESCO tunnustatud piirkond, kus inimesed elavad ja majandavad nii, et loodus säilib. Biosfääriala eesmärk on näidata, kuidas looduse hoidmine ja kohalik elu saavad käia käsikäes. Saartel tähendab see näiteks kestliku turismi ja kohaliku toidu arendamist, pärandniitude hooldamist, looduse ja kultuuripärandi teemade toomist koolidesse ning koostööd teiste riikide biosfäärialadega. Hiiumaal on kohalik LEADER-tegevusgrupp toetuste jagamisel eelistanud projekte, mis aitavad biosfääriala eesmärke täita.
UUDISED
UNESCO | Lääne-Eesti saarte biosfääriala staatus kinnitati järgmiseks kümneks aastaks
UNESCO tunnustas Lääne-Eesti saarte biosfäärialana järgmiseks kümneks aastaks, hinnates Saaremaa, Hiiumaa, Muhu, Vormsi ja Ruhnu ning neid ümbritseva mereala vastavaks kõigile maailma biosfäärialade võrgustiku nõuetele.
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