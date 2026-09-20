ULGUHIIDLANE | Siiri seest Hiiumaad kätte ei saa

Pea kõik Siiri Mihkelsoni esivanemad on pärit Hiiumaalt ja nii juba sadu aastaid. Juured ulatuvad nii ema kui isa poolt Pühalepa valda ning kuigi Siiri ise on juba aastakümneid elanud Tallinnas, pole need juured kusagile kadunud. Pigem jooksevad nähtamatud niidid ikka saarele tagasi.