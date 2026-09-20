Ema sünnikodu on Salinõmme külas Tara talus, millel on Siiri südames eriline koht. Seal said kokku Paatide ja Männamaade visa veri. Siiri linnakodu kapis on hoolsalt hoiul pärandusena saadud vanavanaema Pühalepa küütkuub. Väidetavalt kinkis Suuremõisa mõisaproua selle tubli töö eest ise Tara Marile.
ULGUHIIDLANE
ULGUHIIDLANE | Siiri seest Hiiumaad kätte ei saa
Pea kõik Siiri Mihkelsoni esivanemad on pärit Hiiumaalt ja nii juba sadu aastaid. Juured ulatuvad nii ema kui isa poolt Pühalepa valda ning kuigi Siiri ise on juba aastakümneid elanud Tallinnas, pole need juured kusagile kadunud. Pigem jooksevad nähtamatud niidid ikka saarele tagasi.
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