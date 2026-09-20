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ULGUHIIDLANE

ULGUHIIDLANE | Siiri seest Hiiumaad kätte ei saa

Pea kõik Siiri Mihkelsoni esivanemad on pärit Hiiumaalt ja nii juba sadu aastaid. Juured ulatuvad nii ema kui isa poolt Pühalepa valda ning kuigi Siiri ise on juba aastakümneid elanud Tallinnas, pole need juured kusagile kadunud. Pigem jooksevad nähtamatud niidid ikka saarele tagasi.
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Nalja peab Siiri sõnul saama, muidu tema ei mängi. | Erakogu

Ema sünnikodu on Salinõmme külas Tara talus, millel on Siiri südames eriline koht. Seal said kokku Paatide ja Männamaade visa veri. Siiri linnakodu kapis on hoolsalt hoiul pärandusena saadud vanavanaema Pühalepa küütkuub. Väidetavalt kinkis Suuremõisa mõisaproua selle tubli töö eest ise Tara Marile.

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