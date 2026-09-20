SUUR SUGUKOND | Kanarbikuliste hulgast leiab nii pohla kui ka sookailu

Ladina keeli on nimetatud aga Ericaceae, ehk eerikalised. Kui mujal maailmas on eri eerikaid väga arvukalt, siis Eestis mitte ühtegi. Tõsi, kunagi ammu leiti korra Haapsalu lähistelt soo-eerikat ehk mudakanarbikku. Praegused meile lähimad soo-eerika leiud asuvad Lõuna-Soomes ja Kuramaal. Küll võib soo-eerikat kasvatada koduses turbaaias. Sel nõeljate lehtedega madalal kääbuspõõsal on toredad helelillad kellukjad õitekimbud. Õitseb ta üsna hilja, veel septembrikuuski.