ÜHENDUS TAGATUD | Tiiu sõidab graafiku järgi, Regula reisid on tühistatud

Parvlaev Tiiu teeb asendusväljumised täna, 05.02 kell 22.00 ning pühapäeval kell 22.00 Rohukülast ning 06.02, 7.02 ja 9.02 kell 5.00 Heltermaalt. Parvlaevale Tiiu on täna õhtul alates kell 19.00 kehtestatud täiendavalt suurendatud piirangud rasketele veostele, väiksematele sõidukitele piiranguid ei ole.

Graafikuvälised täiendavad lisareisid toimuvad vajadusel vastavalt lepingule Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumiga, kui laevast on maha jäänud üle 100 liinimeetri sõidukeid ehk umbes 20 sõiduautot.

TS Laevade juhatuse esimehe Indrek Randveeri sõnul on siiani keerulistes jääoludes ja madala veetasemega siiski kuni tänaseni kõik reisijad ja sõidukid pääsenud laevale enda soovitud ajal ja sõiduautodele kaalupiirangut ei ole pidanud rakendama. Hetkel on kriitiline veetase Regula jaoks ületatud ning seetõttu on tühistatud Regula väljumised kuni 9. veebruari hommikuni.

Keskkonnaagentuuri andmetel ei ole sel nädalal prognooside järgi oodata tuulesuuna muutust ja probleemi leevenemist. Kuni 8. veebruarini püsivad valdavalt idakaare tuuled, mis suunavad jäävaba vee Läänemerest edasi Taani väinade kaudu Põhjamerre. Samal ajal on kõrgrõhkkonna tõttu õhurõhk tavapärasest kõrgem, avaldades lisasurvet veepinnale. Jätkuvad külmakraadid soodustavad edasist jääteket.

Parvlaevale Tiiu on kehtestatud suuremad piirangud rasketele veostele, mida vastavalt kapteni hetkeolukorra hinnangule on võimalik muuta, kuid ühenduse täieliku katkemiseni on veel mitu astet. Kui veetase peaks veelgi langema, on TS Laevadel Hiiumaa vallaga kokkulepe, et veetakse üle eelisjärjekorras sõidukid, mis veavad saarele esmatarbekaupu ning alles siis e-piletitega sõidukid.

Parvlaeva Regula piirangud madala veetasemega sõitmiseks on tingitud laeva teistsugusest ehitusest. Tegu on konventsionaalse laevaga, millel on küll vastav jääklass, aga mille vint on oluliselt kõrgemal kui teistel TS Laevade parvlaevadel, ehk see ei ulatu see kohati vette ning sellest tulenevalt on ka edasitõukejõud väiksem ja kõige suurem oht sellistes oludes on kinni jäämine ning kitsaste kanalite tõttu ei saa sellisel juhul Tiiu mööduda.

Virtsu-Kuivastu liinil on samuti piiratud raskete sõidukite arvu laeval, kuid mõlemad laevad saavad keerulistes oludes hakkama ning seal ei ole liinil piiravaid kanaleid, mis takistaks laevadel teineteisest mööduda.

Kõiki tühistatud reisidele e-pileti ostnud kliente teavitatakse personaalselt SMSi teel. Regulale ostetud piletid saab ümber vahetada praamid.ee piletikeskkonnas Tiiu väljumistele. Muutmata e-piletid kehtivad üldjärjekorras reisimiseks 48 tundi.

Võimalike muudatuste kohta graafikus saab jooksvalt infot jälgida praamid.ee kodulehel.