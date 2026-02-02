KRAADID KUKKUSID | Jaanuar oli Hiiumaal külm ja kuiv

Keskkonnaagentuuri juhtivspetsialisti Miina Krabbi sõnul oli jaanuari keskmine õhutemperatuur Heltermaal ja Kassaris -6,1 kraadi, Ristnas -4,7 kraadi. Viimati oli nii külm 2016. aastal, kui Heltermaal oli jaanuari keskmine õhutemperatuur -6,6 kraadi ja Ristnas -4,4 kraadi. Minimaalseks õhutemperatuuriks mõõdeti 31. jaanuaril Kassaris -17,6 kraadi, Heltermaal -18,1 kraadi ja Ristnas -14,8 kraadi. 2024. aasta jaanuaris oli veel krõbedam külm, siis mõõdeti vastavalt -21,9, -21,2 ja -15,5 kraadi.
Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu tänupeol laupäeval, 7. veebruaril antakse üle Pärandihoidja 2025 aastaauhinnad, paikkonnateo ja noore meistri preemia, tunnustatakse parima näituse korraldajat rahvakunstigaleriis....
Eelmisel ja sel nädalal kogunesid esimest korda uues koosseisus Hiiumaa osavallakogud, kes esimestel istungitel valisid endale uued juhid.
Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei kuueteistkümne erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa kuus väärteomenetlust ja kümme väljakutset, teatas Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp.
Männamaa külas kustutasid päästjad tahmapõlengu ridaelamu korstnas.