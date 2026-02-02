Jälgi meid
KRAADID KUKKUSID | Jaanuar oli Hiiumaal külm ja kuiv

Erakordselt soojale detsembrile järgnes krõbeda külmaga ja lumine jaanuar.
Kärdla linn jaanuaris. | Foto: Eike Meresmaa

Keskkonnaagentuuri juhtivspetsialisti Miina Krabbi sõnul oli jaanuari keskmine õhutemperatuur Heltermaal ja Kassaris -6,1 kraadi, Ristnas -4,7 kraadi. Viimati oli nii külm 2016. aastal, kui Heltermaal oli jaanuari keskmine õhutemperatuur -6,6 kraadi ja Ristnas -4,4 kraadi. Minimaalseks õhutemperatuuriks mõõdeti 31. jaanuaril Kassaris -17,6 kraadi, Heltermaal -18,1 kraadi ja Ristnas -14,8 kraadi. 2024. aasta jaanuaris oli veel krõbedam külm, siis mõõdeti vastavalt -21,9, -21,2 ja -15,5 kraadi.

