KRAADID KUKKUSID | Jaanuar oli Hiiumaal külm ja kuiv

Keskkonnaagentuuri juhtivspetsialisti Miina Krabbi sõnul oli jaanuari keskmine õhutemperatuur Heltermaal ja Kassaris -6,1 kraadi, Ristnas -4,7 kraadi. Viimati oli nii külm 2016. aastal, kui Heltermaal oli jaanuari keskmine õhutemperatuur -6,6 kraadi ja Ristnas -4,4 kraadi. Minimaalseks õhutemperatuuriks mõõdeti 31. jaanuaril Kassaris -17,6 kraadi, Heltermaal -18,1 kraadi ja Ristnas -14,8 kraadi. 2024. aasta jaanuaris oli veel krõbedam külm, siis mõõdeti vastavalt -21,9, -21,2 ja -15,5 kraadi.