Tõnu Õnnepalu sai Hiiumaa saadiku särgi

SA Hiiumaa Arenduskeskus andis kirjanik Tõnu Õnnepalule üle Hiiumaa saadiku tiitli ja sellega kaasneva saadiku särgi. Särgi saajaid ühendab see, et nad kannavad Hiiumaad südames ja on teinud Hiiumaa suuremaks. Õnnepalu särk on järjekorranumbrilt 20-s.

SA Hiiumaa Arenduskeskuse juht Liis Lukas ütles särki üle andes, et Hiiumaa kirjanduse aasta lõppakordina on tal suur rõõm anda Hiiumaa saadiku särk just Tõnu Õnnepalule. „Aitäh, Sulle! Oled alati oodatud tagasi Paradiisi!“

Tõnu Õnnepalule anti Hiiumaa saadiku särk üle laupäeval, 17. detsembril Kärdla kirikus pärast Robert Jürjendali teose „Seitse valgusluike“ esiettekannet. Teos on kirjutatud Tõnu Õnnepalu luuletustele. Ühtlasi anti sellel kontserdil sümboolselt Hiiumaa kirjanduse teema-aasta teatepulk üle Hiiumaa järgmisele teema-aastale, milleks on muusika.

Sihtasutus Hiiumaa Arenduskeskus ja Hiiumaa Vallavalitsus annavad välja Hiiumaa saadiku särke augustist 2019. Neid on kokku 100 ja nendega tunnustavad arenduskeskus ja vald Hiiumaaga seotud tuntud inimesi, kes Hiiumaad oma radadel alati hea sõnaga meeles peavad ja tutvustavad. Särgi on Hiiumaa jaoks disaininud väärtustava taas­kasutuse eestvedaja, disainer Reet Aus.