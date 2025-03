TEGIJA | Kivikala videopostitused kandideerivad Kuldmunale

Kivikala videod kandideerivad mõjutusturunduse kategoorias. Kandidaadi tutvustuses öeldakse, et Kivikala on Hiiumaal toimetav väike kalatootmine, mida veab kalur Imre Kivi. “Imrele on alati meeldinud videosid teha. Mullu Facebooki ja Tiktoki üles panduna kogusid need mõne kuuga üle kolme miljoni vaatamise. Sisu on aus, näidates ilustamata kaluri igapäevaelu, lisades sekka igat sorti õpetusi,” seisab selgituses.