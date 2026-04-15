TEAVITUS | Kaitseliit ja liitlaste üksused harjutavad Hiiumaal

Harjutused toimuvad nii koostöös Kaitseliiduga kui ka liitlaste iseseisvate tegevustena. Peamised harjutusalad jäävad Tubala ja Kapasto ümbrusesse.

Harjutuste käigus kasutatakse ka droone, mistõttu palutakse elanikel mitte muretseda, kui keegi näeb lendavaid droone – tegemist on Eesti kaitseväe ja liitlaste droonidega.

Kolmapäeval, 16. aprilli hommikul toimub Kapasto tiirus käsigranaadi harjutus, mille tõttu võib müra olla tavapärasemast veidi suurem. Väljaspool tiiru ala kasutatakse ainult imitatsiooni (paukpadruneid), mis ei tee suuremat müra. Pärast kella 21.00 ei paugutata.

Kohalikelt elanikelt palutakse mõistvat suhtumist.

Küsimuste või arusaamatuste korral on võimalik võtta ühendust major Tanel Kapperiga telefonil 5130293.