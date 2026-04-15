Jälgi meid
HLREIS

UUDISED

TEAVITUS | Kaitseliit ja liitlaste üksused harjutavad Hiiumaal

Hiiumaa maakaitse ülem major Tanel Kapper annab teada, et kuni 23. aprillini viibivad Hiiumaal liitlaste üksused, kes teevad erinevaid väljaõppeharjutusi.
Avatar photo
Kapasto lasketiir. | Erakogu
Kuula artiklit

Harjutused toimuvad nii koostöös Kaitseliiduga kui ka liitlaste iseseisvate tegevustena. Peamised harjutusalad jäävad Tubala ja Kapasto ümbrusesse.

Harjutuste käigus kasutatakse ka droone, mistõttu palutakse elanikel mitte muretseda, kui keegi näeb lendavaid droone – tegemist on Eesti kaitseväe ja liitlaste droonidega.

Kolmapäeval, 16. aprilli hommikul toimub Kapasto tiirus käsigranaadi harjutus, mille tõttu võib müra olla tavapärasemast veidi suurem. Väljaspool tiiru ala kasutatakse ainult imitatsiooni (paukpadruneid), mis ei tee suuremat müra. Pärast kella 21.00 ei paugutata.

Kohalikelt elanikelt palutakse mõistvat suhtumist.

Küsimuste või arusaamatuste korral on võimalik võtta ühendust major Tanel Kapperiga telefonil 5130293.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×