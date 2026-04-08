TAVALINE PETUSKEEM | Kelmidele kaotatud summad on kümnekordistunud

Möödunud aastal kaotasid Hiiumaa inimesed internetikelmidele kümme korda rohkem raha kui aasta enne seda. Aastal 2024 oli kaotuste summa ca 21 000 eurot, aastal 2025 ca 270 000. Kriminaalasju oli sealjuures 2024. aastal 14 ning sellele järgneval 9.
Hiiumaal mängitakse Suurel Reedel traditsiooniliselt tennist ning nii oli ka tänavu, kui toimus Munadepühade tenniseturniir, kus mängiti välja ka esimene Dagö Cup.
Lihavõttepühade laupäeval selgitati Hiiumaa Pruulikoja restos välja saare parimad noolemängijad. Pingelises finaalis kaitses oma tiitlit Siim Tikerpuu, kes alistas dramaatilises lõpplahenduses Raigo Katteli.