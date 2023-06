Sukari tantsijad tulevad esmakordselt publiku ette täispika tantsuetendusega

Juba sel laupäeval toimub Kärdla Spordikeskuses esmakordselt Hiiumaal kodusaare tantsutrupi Sukar eestvedamisel tantsulavastus Idamaine Muinasjutt. Tantsutrupi eestvedajad kirjeldavad lähemalt, mis publikut ees ootab.

Kahetunnisest etendusest, kus kantakse ette erinevate rahvaste tantse, võtavad osa ka mandrilt tulnud tantsijad. Kõik trupid on koos Sukariga ette valmistanud ka ühistantsu, kus laval on korraga peaaegu 30 tantsijat. Tuttavatest külalistest on üles astumas Haapsalu ja Pärnu tantsijad, kuid nii-öelda kirsiks tordil on täiesti esimest korda meie publikule esinemas India Bollywoodi tantsijad DanceAct tantsustuudiost Tallinnast.

Kes Sukari trupi tegemistel silma peal on hoidnud, teab, et Sukar on koos tantsinud juba aastast 2009 ja korraldanud mitmeid talve- ja suvekontserte Hiiumaa erinevates paikades. Kunagi 14 aastat tagasi Riina Jesmini poolt ellu kutsutud trupis on aastate jooksul tantsinud kümneid tantsijaid. Praeguseks on sellest välja kujunenud 9-liikmeline aktiivselt tegutsev tantsuseltskond, kelle juhendajaks on viimased 8 aastat olnud Viiri Martin. Koos on osaletud erinevates laagrites väljaspool kodusaart ja samuti oldud eestvedajateks üle-eestilistes Idamaiste tantsude laagrites Hiiumaal. Esinetud on nii vabaõhuüritustel, jaanituledel kui ka firmapidudel. Sukar on käinud võistlemas nii Eestis kui välismaal. Trupp peab seni oma suurimaks saavutuseks esikohta 2017. aasta novembris toimunud XI Rahvusvahelise Idamaise Tantsu festivalil gruppide arvestuses.

Tantsutrupi repertuaaris on väga erinevaid Vahemere-äärsete maade tantse, mustlastantsudest Egiptuse folkloorini, ning kuna kõik tantsud vajavad ka oma kostüüme, siis on ühiste jõududega need kas ise disainitud või õmmeldud.

Truppide seas esinevad laupäevasel etendusel ka kaks solisti. Sukar trupil on super hea meel tuua tagasi lavalaudadele Kairi Reinvee, kes oli kunagi Sukari ,,lisa“ treener, ja kelle pere loomise plaanid on vahepeal ta meilt ,,röövinud“, kuid meie ette­panekuga Hiiumaa tantsuetenduses kaasa lüüa, oli ta lahkelt nõus. Kes on Kairi? Alates 2008. aastast on Kairi teinud koostööd idamaise tantsu­trupiga Zahira. 2015. aasta kevadel lõpetas Kairi Tallinna Ülikooli kunstide instituudi koreograafia erialal. Igapäevaselt juhendas Kairi idamaise tantsu gruppe Talllinnas, Haapsalus, Vääna-Jõesuus ja Riisiperes. Samuti on ta esinenud ja õpetanud mitmel pool Euroopas ning Hong Kongis. Tema karismaatilisus ja särav olek ei jäta kedagi külmaks.

Etenduse teine solist Viiri Martin kohalikule publikule väga tutvustust ei vaja. Ta on juba mitmeid aastaid olnud Sukar tantsutrupi juhendaja ja astunud soolotantsijana üles nii erapidudel kui laatadel ja kohvikute­päevadel. Tema tee tantsu juurde algas varajases lapsepõlves Helgi Taelma

tütarlaste rahvatantsurühmas. Ta on peale Sukar trupi ka viimastel aastatel Tt-Stuudio võimlemistrupi Liine koosseisus tantsinud ning koos nendega Tallinnas tantsupeol ning võimlemispeolgi tantsu vihtunud. Viimati sai käidud Liinede trupiga Poolas Varssavis, kus grupp sai konkursil lausa kaks esikohta.

Siinkohal palus ta ka edastada väikese teadaande: kes mõtleb, kas tulla sel korral kontserdile või oodata järgmist, siis tulge juba nüüd, kuna uuest hooajast alustab Viiri hoopis uue suunaga ja sellist, nagu 10. juuni etendus tuleb, enam ei toimu. Uuest hooajast on plaan süvitsi tegelema hakata hoopis mustlastantsudega. Ja mis sealt edasi – eks aeg annab arutust.

Tulge ja toetage Hiiumaa oma tantsijaid, et meie kohalikud trupid saaksid indu ikka edasi toimetada ja uusi põnevaid üritusi korraldada. Sellise mastaabiga tantsuetendust ei ole Hiiumaa publik Sukari korraldusel veel näinud, nii et tulge vaatama.

Sukari trupi liikmed lisasid Hiiumaa suveürituste tihedale graafikule viidates, et etenduse kellaaeg on seekord väga hästi valitud – pärast jõuab veel erinevatele saarel toimuvatele kontsertidele ning hiidlaste püha laupäevane saunaõhtugi ei tohiks kannatada saada.