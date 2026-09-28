SISUTURUNDUS | Millist rolli mängivad ventilatsioonifiltrid allergikute kodus?

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Kuidas satuvad allergeenid tuppa?

Kevadel ja suvel suureneb välisõhus õietolmu hulk ning avatud akende ja uste kaudu jõuab osa sellest paratamatult siseruumidesse. Allergeene võivad koju tuua ka inimesed ja lemmikloomad. Lisaks leidub siseruumides tolmu ning muid väikeseid osakesi, mis võivad õhus liikuda koristamise, tekstiilide kasutamise või igapäevase tegevuse käigus.

Mehaanilise ventilatsiooniga kodus liigub osa välisõhust ruumidesse ventilatsiooniseadme kaudu. Seetõttu on oluline, et süsteemi paigaldatud ventilatsioonifiltrid vastaksid seadmele ning suudaksid kinni pidada soovitud suurusega osakesi. Hästi valitud filter aitab vähendada välisõhust sisse tulevate saasteosakeste hulka enne, kui õhk eluruumidesse jõuab.

Miks on filtri klass oluline?

Kõik filtrid ei püüa kinni ühesuguse suurusega osakesi. Jämedama filtreerimisega lahendused on mõeldud eelkõige suurema tolmu, putukate ja muu suurema saaste kinnipüüdmiseks. Peenemad filtrid suudavad vähendada ka väiksemate osakeste, sealhulgas õietolmu ja peentolmu jõudmist siseruumidesse. Filtrite võrdlemisel tasub tähelepanu pöörata näiteks ISO 16890 standardile, mis kirjeldab filtrite tõhusust erineva suurusega osakeste suhtes.

Allergikuga kodus võib seetõttu olla põhjendatud tõhusama filtreerimise kasutamine. Samas ei tähenda kõrgem filtriklass automaatselt seda, et iga võimalik filter konkreetsele ventilatsiooniseadmele sobib. Arvestada tuleb seadme tehniliste nõuete, filtri mõõtmete ja õhutakistusega.

Millal tuleks filtrit kontrollida ja vahetada?

Ventilatsioonifilter kogub kasutamise käigus järjest rohkem tolmu ja muid osakesi. Ummistunud filter võib vähendada õhuvoolu ning panna ventilatsiooniseadme suurema koormusega tööle. CleanFilter toob samuti välja, et määrdunud filtrid võivad vähendada õhuvoolu, suurendada süsteemi mürataset ja energiakulu.

Filtri seisukorda mõjutavad muu hulgas elukoht, aastaaeg ja välisõhu kvaliteet. Tiheda liiklusega piirkonnas või õietolmuhooajal võib filter määrduda kiiremini. Seetõttu ei tasu lähtuda ainult kindlast kuupäevast kalendris. Mõistlik on järgida ventilatsiooniseadme tootja juhiseid ning filtrit regulaarselt visuaalselt kontrollida.

Filtri vahetamise vajadusele võivad viidata:

nähtavalt määrdunud või tolmuga kaetud filter;

tavapärasest nõrgem õhuvool;

ventilatsiooniseadme vastav märguanne;

suurenenud müra süsteemi töötamise ajal;

tootja määratud hooldusvälba täitumine.

Kas valida originaalfilter või analoog?

Ventilatsiooniseadme jaoks ei pea alati valima ainult seadme tootja originaalfiltrit. Kvaliteetne analoogfilter võib olla samuti sobiv lahendus, kui selle mõõtmed, filtreerimisomadused ja muud tehnilised näitajad vastavad konkreetse seadme nõuetele. CleanFilteri valikus on näiteks filtreid paljude erinevate ventilatsiooniseadmete tootjate ja mudelite jaoks.

Eelkõige tasub hinnata filtri tegelikku kvaliteeti, mitte ainult selle kaubamärki. Korralikult valmistatud ja kontrollitud analoog võib pakkuda originaalfiltriga võrreldavat filtreerimist ning olla samal ajal soodsam. Allergikuga kodus on eriti oluline veenduda, et filter vastaks lubatud filtreerimisklassile, oleks õigete mõõtmetega ning istuks seadmes tihedalt. Kui õhk pääseb filtri servadest mööda, väheneb ka filtreerimise tegelik kasu.

Puhtam siseõhk eeldab terviklikku lähenemist

Ventilatsioonifilter ei kõrvalda kodust kõiki võimalikke allergeene. Näiteks lemmikloomade kõõm, tekstiilidesse kogunenud tolm ja tolmulestad pärinevad suuresti siseruumidest. Seetõttu on filtreerimine vaid üks osa siseõhu kvaliteedi parandamisest.

Regulaarne koristamine, tekstiilide hooldamine, sobiva õhuniiskuse hoidmine ja ventilatsioonisüsteemi korrashoid täiendavad üksteist. Õietolmu suhtes tundlikul inimesel võib kasu olla ka sellest, kui suure õietolmukontsentratsiooniga päevadel hoitakse aknaid vähem lahti ning õhuvahetus toimub kontrollitud ventilatsiooni kaudu.

Regulaarne hooldus aitab säilitada filtri tõhususe

Heast filtrist on kasu ainult siis, kui see on õigesti paigaldatud ja seda vahetatakse vajaduse korral. Aastaid vahetamata filter ei taga sama õhuvoolu ega filtreerimisvõimet nagu heas seisukorras filter. Samuti tasub uue filtri ostmisel kontrollida ventilatsiooniseadme täpset mudelit, sest isegi ühe tootja erinevates seadmetes võivad olla erinevate mõõtmetega filtrid.

Allergikute kodus on ventilatsioonifiltri peamine ülesanne vähendada väljast tulevate osakeste jõudmist eluruumidesse. Sobiva filtreerimisklassi, kvaliteetse filtri ja korrapärase hoolduse kombinatsioon aitab hoida ventilatsioonisüsteemi töökorras ning luua puhtama siseõhuga kodukeskkonna.