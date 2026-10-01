SISUTURUNDUS| Kaukaasia nulg või traditsiooniline kuusk – milline jõulupuu on parim?

Kuula artiklit Your browser does not support the audio element.

Kaukaasia nulu populaarsus on viimasel ajal palju kasvanud. Üks põhjus on see, et need puud hoiavad oma okkaid kauem küljes. Mõned inimesed eelistavad siiski traditsioone ja valivad seetõttu traditsioonilise kuuse. Selle valiku taga on puule omane metsalõhn ja klassikaline välimus.

Nulg ja kuusepuu erinevad mitmete omaduste poolest, mistõttu tasub enne jõulupuu ostmist teada, millised on nende erinevused ning millised on soovitused nende hooldamiseks ja hoiustamiseks. Olenemata sellest, millise jõulupuu valite, aitavad need soovitused teil pühade tähtsaimat sümbolit kauem nautida.

Kaukaasia nulg – vastupidav ja praktiline jõulupuu

Kaukaasia nulg, mida tuntakse ka normanni nuluna (lad. Abies nordmanniana), on üks populaarsemaid jõulupuid Euroopas. Seda hinnatakse eriti välimuse ja võime tõttu püsida toatemperatuuril pikka aega värskena. Selle okaspuu peamised eelised on:

okkad püsivad kaua küljes – isegi pärast kuivama hakkamist ei aja nulg tavaliselt okkaid maha nii kiiresti kui traditsiooniline kuusk;

pehmed okkad – kaukaasia nulu okkad ei torgi, mistõttu on puud lihtne ehtida, eriti kui seda teevad väikesed lapsed;

pikemad ja laiemad okkad – tänu sellele näib nulg võrreldes traditsioonilise kuusega laiem ja tihedam;

hea okaste püsivus – isegi kui lapsed või loomad puud pidevalt puudutavad, säilitab see suure osa oma okastest.

Tänu neile omadustele sobib kaukaasia nulg hästi neile, kellele meeldib jõulupuu juba varakult ehtida ja seda kuni kolmekuningapäevani või kauemgi alles hoida. Kui aga olete harjunud traditsioonilise kuusega, tasub arvestada, et nulu vaigune lõhn on tagasihoidlikum kui kuusel.

Traditsiooniline kuusk – klassikaline jõulupuu

Harilikku kuuske peetakse kõige traditsioonilisemaks jõulupuuks (lad. Picea abies). Paljud inimesed mäletavad seda jõulukuuske oma lapsepõlvest. Traditsioonilise jõulukuuse peamised eelised on järgmised:

tugev looduslik vaigulõhn – harilikul kuusel on erakordselt tugev vaigulõhn, mida võib seostada ehtsa ja sageli nostalgiat tekitava jõulutundega;

klassikaline välimus – selle puu kuju on paljudele väga tuttav ja seda peetakse sageli traditsiooniliseks jõulusümboliks.

Harilik kuusk on siiski kuumuse suhtes tundlikum, mistõttu hakkab see soojas ja kuivas ruumis kiiremini okkaid langetama. Selle ilu kauem säilitamiseks on vaja rohkem hoolt. Kuid isegi hoolika hooldamise korral ei püsi kuuse okkad nii kaua kui nulu omad.

Kaukaasia nulg või harilik kuusk – kumba valida?

Päris jõulupuud valides tasub esmalt mõelda oma vajadustele.

Kaukaasia nulg sobib paremini, kui:

kavatsete kuuse ehtida varem kui vahetult enne jõule ja soovite, et see kaunistaks teie kodu kauem;

ruum, kus kaunistatud jõulupuu seisma hakkab, on soe ja kuiv;

teil on väikesed lapsed või lemmikloomad ja soovite seetõttu, et okkaid pudeneks vähem;

soovite puud, millel on pehmed ja mitte torkivad okkad;

on pereliikmeid, kes on vaigu lõhna suhtes tundlikud.

Traditsiooniline kuusk on sobivam valik, kui:

te ei suuda ette kujutada jõule ilma metsa loomuliku lõhnata;

hindate kuuse klassikalist välimust;

te ei kavatse hoida puud siseruumides kauem kui kaks nädalat;

soovite traditsioonilist pidulikku kaunistust.

Kui kaua püsib kaukaasia nulg siseruumides?

Kaunistatud jõulupuu võib tavalistes kodustes tingimustes püsida värskena kuni neli nädalat või isegi kauem. Isegi kui puu hakkab närbuma, ei aja see peaaegu üldse okkaid maha. Lõigatud puu okkad kuivavad, muutuvad vähem painduvaks ja kaotavad oma läike.

Kui plaanite kodus kaunistada potis kasvavat nulgu, pidage meeles, et pikka aega soojas ruumis hoidmine võib panna puu kasvama. Kuna ei aeg ega asukoht ole selleks sobivad, hakkab puu närbuma ja kuivama. Seetõttu ei tohiks sellist puud – kui plaanite selle hiljem õue istutada – toas hoida kauem kui 5-10 päeva, olenevalt toa temperatuurist.

Kui kaua peab harilik kuusk siseruumides vastu?

Harilik kuusk säilitab oma esialgse välimuse tavaliselt kuni kaks nädalat, õige hoolduse korral aga kuni kolm nädalat. Erinevalt nulust ajab kuusk aga närbudes ohtralt okkaid maha.

Kuuse eest hoolitsemine on sisuliselt sama mis nulu puhul: see on tundlik sooja ja kuiva õhu ning läbikuivamise suhtes. Sarnaselt nulule hakkab potikuusk, mis on pikemalt soojas toas viibinud, enneaegselt kasvama ning võib seejärel kiiresti närbuma hakata.

Kui kaua võib jõulupuu õues seista?

Kui soovite, et puu püsiks võimalikult kaua värskena – olenemata sellest, millise liigi olete valinud -, hoidke seda õues. Sõltuvalt välistemperatuurist võivad nii lõigatud harilik kuusk kui ka nulg püsida õues, näiteks terrassil või rõdul, värskena 2-3 kuud. Jahedad temperatuurid aeglustavad puu närbumisprotsessi.

Ka potis kasvavad nulu- ja kuusepuud tunnevad end paremini õues kui siseruumides. Muidugi ei tohi unustada puud kasta, kui temperatuur püsib üle 0 °C, ning katta selle juured tugeva pakase korral.

Kuidas tuleks päris jõulupuud õigesti hooldada?

Ärge asetage jõulupuud soojusallikate – näiteks radiaatorite, küttekehade, kaminate ja muu sarnase – lähedusse, kuna need kiirendavad kuivamisprotsessi.

Tagage, et puul oleks piisavalt vett- jõulupuu püsib kauem värskena, kui see saab piisavalt vett. Olenemata sellest, kas valite lõigatud nulu või kuuse, on soovitatav asetada puu veeanumaga jalga ja seda regulaarselt täita. Ärge unustage kasta ka potis kasvavaid puid, kuid tehke seda mõõdukalt, et muld ei muutuks liigniiskeks.

Laske puul kohaneda – kui puud hoiti varem õues, ei tohiks seda kohe väga sooja ruumi viia. Äkiline temperatuurimuutus tekitab puule lisastressi ja võib põhjustada selle kiiremat kuivamist.

Eelistage LED-tulesid – need eraldavad vähem soojust ja on seetõttu parem valik päris jõulupuu jaoks.

See, kui palju aega ja tähelepanu te kodus oma jõulupuule pühendate, mõjutab otseselt seda, kui kaua saate seda nautida. Kui teile on oluline, et puu säilitaks kauem oma esialgse välimuse ja ajaks maha võimalikult vähe okkaid, valige kaukaasia nulg. Kui aga ei kujuta jõule ette ilma traditsioonilise jõulukuuse metsalõhnata, võib harilik kuusk olla teie jaoks sobivam valik.