Hiiumaa roheline märk võeti kasutusele 1995. aastal ning see oli Eesti esimene piirkondlik kvaliteedimärgis. Märki kannab ligikaudu 200 Hiiumaa toodet ja teenust. Märgisega tõstetakse esile tooteid ja teenuseid, mis väärtustavad ning väärindavad kohalikku loodus- ja inimressurssi, traditsioonilisi oskusi ja kohalikku kultuuri.
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SAMA SISU | Hiiumaa roheline märk sai uue nime
Üle 30 aasta kasutusel olnud Hiiumaa roheline märk kannab nüüd nime Hiiumaa Kohalik Kvaliteet. Nimevahetuse taga on uued Euroopa Liidu tarbijakaitsenõuded, kuid märgise sisu ja väärtused jäävad samaks.
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