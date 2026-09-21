SAMA SISU | Hiiumaa roheline märk sai uue nime

Hiiumaa roheline märk võeti kasutusele 1995. aastal ning see oli Eesti esimene piirkondlik kvaliteedimärgis. Märki kannab ligikaudu 200 Hiiumaa toodet ja teenust. Märgisega tõstetakse esile tooteid ja teenuseid, mis väärtustavad ning väärindavad kohalikku loodus- ja inimressurssi, traditsioonilisi oskusi ja kohalikku kultuuri.