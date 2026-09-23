DIGILEHT | Hiiu Leht 24. septembril

Hiiu Leht 24. septembril
- Juhtkiri | Otsasaamine pole lahendus
- Arvamus | Rattastrateegia on paradiisile sobiv
- Arvamus | Lääne-Eesti ja saared kutsuvad riiki appi
- Tänavaküsitlus | Kuidas oled rahul Kõrgessaare piirkonna arendustega. Kuidas meeldib siin elada?
- Uudis | Hiiumaa kiirabikriis saab veidi leevendust
- Uudis | Hiiumaa moosikonkursi võitis suvikõrvitsa-sidrunimoos
- Uudis | Augustis vaid kaks sündi
- Uudis | Reili Rand lahkus Hiiumaa Haigla nõukogust
- Uudis | Hiidlased ja pärnakad tõrjusid Orkaanil vaenlast
- Pääste | Ootamatu külaline vannitoas
- Kultuur | 39 tuletorni jõudsid postmarkidena Sõrule
- Kultuur | Helena Bergman maalib end stressist vabaks
- Sport | Kärdla rattasõit sai ligi 40 aastat hiljem uue alguse
- Sport | Orienteerumisneljapäevakud lõpetasid juubelihooaja
- Sport | Tšaika seilas Dago karikavõitjaks
- Sport | 20. Sõru regatil tõi tugev tuul kaasa rekordid
- Persoon | Saja-aastane Aime jäi ka linnas pesueht hiidlaseks
- Teema | Kärdla kooliõde Riina Hanikat: Mõnikord vajab laps kõige rohkem ärakuulamist
- Ajalugu | Käina kiriku loos peegeldub viis sajandit Hiiumaa ajalugu
- Reportaaž | Õppus Dagöplastis: kättpidi masina vahel töötaja ja tüütud ajakirjanikud
- Tervis | Töötervishoiuarst aitab leida viisi, kuidas töö tervist ei rikuks
- Raamatuleid | Kauge maa, mis polegi võõras
- 25 aastat tagasi | Saarlane valiti presidendiks