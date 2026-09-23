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DIGILEHT | Hiiu Leht 24. septembril

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Hiiu Leht 24. septembril
  • Juhtkiri | Otsasaamine pole lahendus
  • Arvamus | Rattastrateegia on paradiisile sobiv
  • Arvamus | Lääne-Eesti ja saared kutsuvad riiki appi
  • Tänavaküsitlus | Kuidas oled rahul Kõrgessaare piirkonna arendustega. Kuidas meeldib siin elada?
  • Uudis | Hiiumaa kiirabikriis saab veidi leevendust
  • Uudis | Hiiumaa moosikonkursi võitis suvikõrvitsa-sidrunimoos
  • Uudis | Augustis vaid kaks sündi
  • Uudis | Reili Rand lahkus Hiiumaa Haigla nõukogust
  • Uudis | Hiidlased ja pärnakad tõrjusid Orkaanil vaenlast
  • Pääste | Ootamatu külaline vannitoas
  • Kultuur | 39 tuletorni jõudsid postmarkidena Sõrule
  • Kultuur | Helena Bergman maalib end stressist vabaks
  • Sport | Kärdla rattasõit sai ligi 40 aastat hiljem uue alguse
  • Sport | Orienteerumisneljapäevakud lõpetasid juubelihooaja
  • Sport | Tšaika seilas Dago karikavõitjaks
  • Sport | 20. Sõru regatil tõi tugev tuul kaasa rekordid
  • Persoon | Saja-aastane Aime jäi ka linnas pesueht hiidlaseks
  • Teema | Kärdla kooliõde Riina Hanikat: Mõnikord vajab laps kõige rohkem ärakuulamist
  • Ajalugu | Käina kiriku loos peegeldub viis sajandit Hiiumaa ajalugu
  • Reportaaž | Õppus Dagöplastis: kättpidi masina vahel töötaja ja tüütud ajakirjanikud
  • Tervis | Töötervishoiuarst aitab leida viisi, kuidas töö tervist ei rikuks
  • Raamatuleid | Kauge maa, mis polegi võõras
  • 25 aastat tagasi | Saarlane valiti presidendiks

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