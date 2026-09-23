VANIM HIIDLANE | Saja-aastane Aime jäi ka linnas pesueht hiidlaseks

Aime kannab suure tõenäosusega Hiiumaa vanima elusoleva inimese tiitlit. Enamuse elust on ta veetnud küll mandril, lahkudes saarelt juba 1940ndal aastal. Kuid enda kohta ütleb tragi naine, et tema on pesueht hiidlane. | Foto: Raul Vinni