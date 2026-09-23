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PERSOON

VANIM HIIDLANE | Saja-aastane Aime jäi ka linnas pesueht hiidlaseks

Teadaolevalt vanim elusolev hiidlane, Paopelt pärit Aime Raudam (Tall) läks 1940. aastal Tallinna müüjaks õppima ja jäigi sinna. Oma sajast eluaastast vaid esimesed neliteist Hiiumaal elanud Aime mäletab lapsepõlve kodusaart tänaseni üksikasjalikult.
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Aime kannab suure tõenäosusega Hiiumaa vanima elusoleva inimese tiitlit. Enamuse elust on ta veetnud küll mandril, lahkudes saarelt juba 1940ndal aastal. Kuid enda kohta ütleb tragi naine, et tema on pesueht hiidlane. | Foto: Raul Vinni

Aime Raudam istub Harjumaal, Valkla hooldekodu heledas-helges toas voodiserval ja kõlgutab jalgu. Tund aega jutuajamist pole 7. veebruaril sajaseks saanud Aimele mingi vaev.

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