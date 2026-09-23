Aime Raudam istub Harjumaal, Valkla hooldekodu heledas-helges toas voodiserval ja kõlgutab jalgu. Tund aega jutuajamist pole 7. veebruaril sajaseks saanud Aimele mingi vaev.
PERSOON
VANIM HIIDLANE | Saja-aastane Aime jäi ka linnas pesueht hiidlaseks
Teadaolevalt vanim elusolev hiidlane, Paopelt pärit Aime Raudam (Tall) läks 1940. aastal Tallinna müüjaks õppima ja jäigi sinna. Oma sajast eluaastast vaid esimesed neliteist Hiiumaal elanud Aime mäletab lapsepõlve kodusaart tänaseni üksikasjalikult.
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