25 AASTAT TAGASI | Saarlane valiti presidendiks

Saarlane valiti presidendiks
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UUDISED
Raadiokanal Star FM teeb 28. septembrist 2. oktoobrini oma hommikuprogrammi Kärdla keskväljakult. Hiiumaa turismiklastri juhi Kristel Peikeli sõnul on ettevõtmise eesmärk näidata Hiiumaad sihtkohana,...
UUDISED
Suurõppuse Orkaan kulminatsiooniks viimasel nädalavahetusel saabus Hiiumaale Pärnumaa kaitseliidu lahingugrupp, vastasteks kehastusid aga Läti kaitseliitlased ja Prantsuse sõjaväelased. Õppusel osales umbes 500 võitlejat. Põhiline...
SPORT
Hiiumaa orienteerumisneljapäevakute 50. hooaja viimasel osavõistlusel Kärdlas Villalao juures osales 119 inimest. Rajameister Ene Leht oli 17. septembril linna ja lähiümbrusse paigutanud 10 kontrollpunkti.
SPORT
Kärdla Keskväljakult startis laupäeval (19.09) 52 ratturit 24-kilomeetrisele Coop Hiiumaa rattamatkale.