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ORKAAN | Hiidlased ja pärnakad tõrjusid õppusel vaenlast

Suurõppuse Orkaan kulminatsiooniks viimasel nädalavahetusel saabus Hiiumaale Pärnumaa kaitseliidu lahingugrupp, vastasteks kehastusid aga Läti kaitseliitlased ja Prantsuse sõjaväelased. Õppusel osales umbes 500 võitlejat. Põhiline lahingutegevus kohtunike valvsa pilgu all toimus laupäeval Puski kandis, kuid õppuse tegevusi jagus erinevatesse Hiiumaa paikadesse – Kõrgessaare, Lauka, Hüti, Paope, Luidja ja Puski ümbrusse, samuti Lehtmasse, Männamaale ja Orjakusse.

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Orkaan 2026. | Erakogu

Stsenaariumi järgi olid vaenlase väiksemad jõud amfiibrünnakuga juba Lääne-Hiiumaale jõudnud ja üritasid siin lisajõudude saabumiseks valmistuda. Pärnumaa kaitseliitlaste ülesanne oli laupäeva keskpäeval vastase üksusi Kõpu poole tagasi suruda. Pealetung algas Käina-Puski teelt, “vaenlase” jõud andsid metsast (paukmoonaga) vastutuld.

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