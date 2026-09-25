ORKAAN | Hiidlased ja pärnakad tõrjusid õppusel vaenlast

Suurõppuse Orkaan kulminatsiooniks viimasel nädalavahetusel saabus Hiiumaale Pärnumaa kaitseliidu lahingugrupp, vastasteks kehastusid aga Läti kaitseliitlased ja Prantsuse sõjaväelased. Õppusel osales umbes 500 võitlejat. Põhiline lahingutegevus kohtunike valvsa pilgu all toimus laupäeval Puski kandis, kuid õppuse tegevusi jagus erinevatesse Hiiumaa paikadesse – Kõrgessaare, Lauka, Hüti, Paope, Luidja ja Puski ümbrusse, samuti Lehtmasse, Männamaale ja Orjakusse.