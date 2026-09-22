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SUUR GALERII | Hiiumaa moosikonkursi võitis suvikõrvitsa-sidrunimoos

Hiiumaa Tarbijate Ühistu sügislaadal peetud moosikonkursi võitis Anni Üksik suvikõrvitsa-sidrunimoosiga. Sama moos osutus ka Hiiu Lehe hindajate lemmikuks.
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Hiidlaste sügislaadal valis rahvas oma lemmikmoosi. | Foto: Eike Meresmaa

Kärdla Keskväljakul toimunud konkursile toodi kümme erinevat moosi kaheksalt võistlejalt. Coop personalijuhi Ülle Lobja sõnul käis moose maitsmas ja oma häält andmas 212 inimest.

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