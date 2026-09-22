SUUR GALERII | Hiiumaa moosikonkursi võitis suvikõrvitsa-sidrunimoos

Kärdla Keskväljakul toimunud konkursile toodi kümme erinevat moosi kaheksalt võistlejalt. Coop personalijuhi Ülle Lobja sõnul käis moose maitsmas ja oma häält andmas 212 inimest.
Viimased kuulutused
Ostan ajaloolisi kalapüügiõigusi. Kõik pakkumised on oodatud.
Tel 5804 4771
Veel lugemist:
GALERIID
Kõrgessaare Sotsiaalmajas on avatud uus personaalnäitus “Elurõõm praegu”, mille autoriks on soomlane Helena Bergman. “Need on minu jaoks tähtsad pildid, mida maalides ma end...
UUDISED
Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terrase allkirjastatud määruse järgi saavad Hiiumaa ja Saaremaa püsielanikud alates teisipäevast mandri kaudu naabersaarele sõites kasutada püsielaniku soodustust nii...
PÄÄSTE
Lääne päästekeskuse teatel tuli Hiiumaa päästjatel viimastel päevadel tegeleda nii teele langenud puude kui ka tuppa sattunud rästikuga.