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SOODSAM SÕIT | Ringsoodustus hakkas kehtima

Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terrase allkirjastatud määruse järgi saavad Hiiumaa ja Saaremaa püsielanikud alates teisipäevast mandri kaudu naabersaarele sõites kasutada püsielaniku soodustust nii reisija- kui ka sõidukipileti ostmisel.
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Alates 22. septembrist saavad püsielanikud soodustusega sõita kõigil Saaremaa ja Hiiumaaga seotud praamidel. | Foto: Carmen Cassandra Kärtner

Soodustus ei sõltu sellest, kas Hiiumaa ja Saaremaa vaheline otseühendus on katkenud või häiritud.

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