TÖÖTERVISHOID | Töötervishoiuarst aitab leida viisi, kuidas töö tervist ei rikuks

Alates suvest saavad hiidlased käia töötervishoiuarstil kodusaarel. Dr Evelin Ilves selgitab, et tema töö on kindlaks teha, millised ohud ametiga kaasnevad, kuidas need tervist mõjutavad ning mida saab teha, et inimene võiks oma tööd võimalikult kaua jätkata.