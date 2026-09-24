Alates suvest saavad hiidlased käia töötervishoiuarstil kodusaarel. Dr Evelin Ilves selgitab, et tema töö on kindlaks teha, millised ohud ametiga kaasnevad, kuidas need tervist mõjutavad ning mida saab teha, et inimene võiks oma tööd võimalikult kaua jätkata.
TERVIS
TÖÖTERVISHOID | Töötervishoiuarst aitab leida viisi, kuidas töö tervist ei rikuks
Töötervishoiu mõte ei ole ainult töötaja tervise kontrollimine, vaid uurimine, kuidas inimene ja tema töö kokku passivad. Vahel võib juhtuda, et inimene teebki talle täiesti sobimatut tööd.
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